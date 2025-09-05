Илон Мъск може да получи бонус от $1 трилион от Tesla, но как?

Бордът на директорите на Tesla Inc. предложи в петък нов план за компенсации за главния изпълнителен директор Илон Мъск, който би го възнаградил с акции на стойност около 1 трилион долара, ако компанията постигне серия от амбициозни цели за ефективност, съобщи Ройтерс.

Предложеният пакет, който би бил един от най-големите в историята, ако бъде одобрен, подчертава увереността на Tesla в способността на Мъск да трансформира компанията от автомобилен производител в основен технологичен гигант.

Планът, който обхваща 10 години, определя серия от амбициозни цели, които Мъск трябва да постигне, за да получи пълното възнаграждение, включително разрастване на бизнеса с автономни таксита на Tesla и увеличаване на пазарната стойност на компанията до поне 8,5 трилиона долара, от около 1 трилион долара в момента.

Ако тези цели бъдат постигнати, Мъск би получил 12% дял в Tesla, на стойност 1,03 трилиона долара, ако пазарната стойност на компанията достигне 8,6 трилиона долара. Тази награда би довела дела на Мъск в Tesla до 25% и би засилила допълнително дебатите относно управлението на компанията.

Най-богатият човек на планетата многократно е заявявал, че трябва да придобие по-голям дял в Tesla, дори след като съдебният спор относно компенсационния му пакет от 2018 г., оценен тогава на 56 милиарда долара, все още не е приключил.

Tesla премести централата си от Делауеър в Тексас през 2024 г., след като съдия от Делауеър два пъти отхвърли пакета на Tesla за 56 милиарда долара за Мъск. По-рано тази година бордът на Tesla одобри междинен компенсационен пакет за Илон Мъск, състоящ се от привилегировани акции на стойност приблизително 29 милиарда долара, който има за цел да го задържи начело на компанията поне до 2030 г.