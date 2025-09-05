Роботите са тук: Първата дама на САЩ Мелания Тръмп призовава технологичните гиганти да направят ИИ безопасен за деца

Първата дама на Съединените щати, Мелания Тръмп, е застъпник на безопасния изкуствен интелект за деца и е открила работна група по въпросите на ИИ и детското образование.

В четвъртък вечерта технологичният елит, включително главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман и главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг, присъстваха на среща в Белия дом с президента Доналд Тръмп.

Денят беше посветен на популяризирането на инициативата на президента за ИИ, но първата дама ръководеше създаването на работна група по въпросите на ИИ и детското образование, заявявайки, че „роботите са тук“.

Изпълнителната заповед на президента беше подписана през април за насърчаване на грамотността и уменията в областта на ИИ сред американската младеж.

Това са всички неща, които първата дама каза.

"Днес имаме едно красиво събитие“, каза тя в началото на срещата. „Живеем в свят на чудеса“.

След това тя посочи опасностите от ИИ, като например технологията, която отнема работни места на скорошни висшисти, и това, че е опасна за психичното здраве. В същия ден на събитието Федералната търговска комисия заяви, че разследва OpenAI и други компании за изкуствен интелект за въздействието на техните чатботове върху психичното здраве на децата.

„Трябва да управляваме растежа на изкуствения интелект отговорно“, каза тя, добавяйки, че „по време на този примитивен етап“ той трябва да бъде обект на „бдително ръководство“.

Но тя не беше изцяло мрачна по отношение на изкуствения интелект, отбелязвайки, че той е и „най-големият двигател на прогреса в историята на Съединените американски щати“.

Технологичните титани реагираха благосклонно на речта ѝ.

„За мен е истинска чест да бъда тук“, каза Пичай от Google. „Вие наистина вдъхновявате младите хора да използват технологиите по изключителни начини“, добави той.

„Факел на иновациите“

Първата дама наскоро насочи вниманието си към изкуствения интелект.

През август тя стартира спонсориран от правителството национален конкурс, предназначен да насърчи деца на възраст от пет до шест години да работят заедно, за да използват инструменти с изкуствен интелект за решаване на проблеми в общността.

„Като човек, който е създал аудиокнига, задвижвана от изкуствен интелект, и е защитил онлайн безопасността чрез Закона за премахване на съдържанието, видях от първа ръка обещанието на тази мощна технология“, каза първата дама в кратко видео, обявяващо Президентското предизвикателство с изкуствен интелект.

„Сега предавам факела на иновациите на вас“.

Първата дама лобира пред Конгреса да приеме законодателство, налагащо санкции за онлайн сексуална експлоатация с помощта на изображения, които са реални или генерирани от изкуствен интелект дълбоки фейкове. Президентът Тръмп подписа Закона за премахване на съдържанието през май и накара първата дама също да го подпише.

Състезанията за конкурса с изкуствен интелект ще се проведат през пролетта, последвани от събитие в Белия дом с националните победители, съобщиха от Белия дом.