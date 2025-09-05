Защо Тръмп иска да преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да подпише в петък изпълнителна заповед за промяна на името на Министерството на отбраната на Министерство на войната, като част от стремежа си да проектира силен образ на военната мощ на Америка.

Въпреки че републиканският президент не може официално да промени името на Министерството на отбраната - министерството на отбраната на Америка - без одобрението на Конгреса, Тръмп е готов да упълномощи Пентагона междувременно да използва „вторични титли“ като „министър на войната“ и „министерство на войната“.

Заповедта също така нарежда на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет да препоръча потенциални законодателни стъпки за постоянно преименуване на министерството.

Плановете бяха разкрити от служител на Белия дом - който поиска анонимност преди публичното обявяване - и подробно описани в информационен лист на Белия дом.

След като Fox News разкри плановете за изпълнителната заповед, ръководителят на Пентагона се обърна към социалните медии и сподели публикация, в която се казваше „Министерство на войната“.

Това ребрендиране не се е появило от нищото, тъй като Тръмп и Хегсет многократно са говорили за промяна на името на министерството, като Хегсет дори е създал анкета в социалните медии по темата през март.

В разговор с репортери през август Тръмп заяви: „Всички харесват, че имахме невероятна история на победи, когато беше Министерство на войната. След това го променихме на Министерство на отбраната.“

Когато бе попитан за факта, че промяната на името ще изисква акт на Конгреса, Тръмп каза на репортерите, че „просто ще го направим“.

„Сигурен съм, че Конгресът ще се съгласи, ако имаме нужда от това“, добави той.

Въпреки че изпълнителната заповед на Тръмп предизвика политически и правен спор, Министерството на отбраната всъщност първоначално е било наричано Министерство на войната, когато е създадено през 1789 г., същата година, в която влиза в сила Конституцията на САЩ.

Министерството запазва това име до 1947 г., когато веднага след Втората световна война президентът Хари Труман подписва Закона за националната сигурност, който обединява преди това отделните армия, военноморски сили и военновъздушни сили.

На свой ред Труман преименува министерството и го нарече Национално военно учреждение.

Националното военно учреждение обаче беше краткотрайно име, тъй като две години по-късно, през 1949 г., правителственият орган е преименуван и наречен Министерство на отбраната.

Този ход е само последният от дълга поредица от културни промени, които Хегсет е направил в Пентагона, откакто встъпи в длъжност в началото на годината.

В началото на мандата си Хегсет настояваше усилено да елиминира това, което той виждаше като въздействие на „будната култура“ върху военните, като не само премахна програмите на министерството за разнообразие, но и премахна библиотеки и уебсайтове с материали, считани за разделящи.

На свой ред стотици книги, включително заглавия за Холокоста, бяха прегледани и премахнати от военните академии. А хиляди уебсайтове, почитащи приноса към военните групи, съставени от жени и малцинствени групи, също бяха изтрити.

„Мисля, че президентът и секретарят бяха много ясни по този въпрос – че всеки, който казва в Министерството на отбраната, че разнообразието е нашата сила, честно казано, греши“, каза говорителят на Пентагона Шон Парнел пред репортери през март, когато беше разпитан за тези решения.

Хегсет също така е ръководил отстраняването на всички транссексуални войски от армията в съответствие с изпълнителна заповед, подписана от Тръмп през януари. Транссексуалните хора заявиха, че решението е едновременно „дехуманизиращо“ и демонстрация на „открита жестокост“.