Всички причини, поради които световните лидери призовават Тръмп да спечели Нобеловата награда за мир

Президентът Доналд Тръмп иска Нобелова награда за мир - и световните лидери и неговите републикански съюзници се редят на опашка, за да му я дадат.

Той ясно заяви тази цел чрез публичните си изявления и посланията на екипа си. Президентът дори стигна дотам, че се обади на норвежкия финансов министър, за да обсъди наградата.

Но въпреки оплакванията онлайн, че „няма да получа Нобелова награда за мир, независимо какво правя“, нарастващ списък от световни лидери – както и изпълнителни директори и съюзници на републиканците – го номинират за наградата.

Широк кръг от хора могат да номинират някого за спечелване на може би най-известната награда в света, от глави на суверенни държави до университетски професори. Но всъщност спечелването ѝ е съвсем различно: победителят се избира от Норвежкия Нобелов комитет – съставен от петима членове, избрани от норвежкия парламент – и ще бъде обявена следващия месец.

Тръмп сега омаловажава шансовете си. „Нямам какво да кажа по въпроса“, каза Тръмп пред CBS News в сряда, когато го попитаха дали се стреми към отличието. „Всичко, което мога да направя, е да спра войните“, добавяйки: „Не търся внимание. Просто искам да спасявам животи.“

Дали призивите са част от опит да се поласкае президентът, за да се хареса на САЩ, или са породени от искрено убеждение, че той трябва да получи наградата, те сега се трупат. Ето списък с всички причини, които световните лидери цитират за победата на Тръмп.

„Операция Warp Speed“

Главният изпълнителен директор на Pfizer, Алберт Бурла, заяви в сряда, че mRNA ваксините, разработени по време на пандемията като част от „Операция Warp Speed“ – първият опит на Тръмп да произведе и разпространи ваксини срещу Covid-19 по време на мандата си – са „голямо постижение в общественото здравеопазване“, което „обикновено би било достойно за Нобелова награда за мир“. Сенатор Бил Касиди (републиканец от Луизиана), лекар, който преди това се е сблъсквал с Тръмп, изрази съгласието си в сряда.

Администрацията на Тръмп се отдръпна от подкрепата за същото разработване на ваксини по време на втория му мандат. Скептикът по отношение на ваксините Робърт Ф. Кенеди-младши ръководи Министерството на здравеопазването и социалните услуги, което отмени препоръките за ваксини срещу Covid и намали финансирането на милиони долари за mRNA ваксини.

Посредничество при споразуменията от Авраам

Израелският премиер Бенямин Нетаняху официално номинира Тръмп за наградата през юли, като написа в писмото си, че американският президент е играл важна роля в постигането на „драматична промяна“ в Близкия изток. Той отдаде заслуга на президента за посредничеството при подписването на Авраамовите споразумения през 2020 г.

„Тези новаторски споразумения установиха официални дипломатически отношения между Израел и няколко арабски държави, включително Обединените арабски емирства, Бахрейн и Мароко“, каза той. „Тези пробиви промениха Близкия изток и отбелязаха исторически напредък към мир, сигурност и регионална стабилност.“

Високопоставени представители на ОАЕ публично предупредиха тази седмица, че Авраамовите споразумения могат да бъдат прекратени, ако Израел анексира управлявания от палестинци Западен бряг.

Отношения между Пакистан и Индия

Пакистанското правителство номинира Тръмп за наградата в отговор на ролята му в деескалацията на назряващия конфликт между двете държави, които са на ръба на война.

„В момент на засилена регионална турбуленция президентът Тръмп демонстрира голяма стратегическа далновидност и звездно държавническо майсторство чрез силно дипломатическо взаимодействие както с Исламабад, така и с Ню Делхи, което деескалира бързо влошаващата се ситуация, като в крайна сметка осигури прекратяване на огъня и предотврати по-широк конфликт между двете ядрени държави, който би имал катастрофални последици за милиони в региона и извън него“, написа правителството в X през юни.

Те също благодариха на Тръмп за предложението да помогне за стабилизирането на региона Кашмир, район, който отдавна е източник на спорове между Индия и Пакистан.

Индийските власти публично заявиха, че Америка не е играла роля в посредничеството. „Ню Йорк Таймс“ съобщи миналия месец, че отказът на премиера Нарендра Моди да номинира Тръмп за наградата е навредил на отношенията им, но говорител на Белия дом заяви пред „Таймс“, че двамата световни лидери имат „уважителни отношения“ и „поддържат тясна комуникация“.

В Овалния кабинет в петък Тръмп заяви, че „винаги ще бъде приятел с Моди“, когато го попитаха дали е готов да рестартира отношенията със страната. „Индия и Съединените щати имат специални отношения“, добави той. „Няма от какво да се тревожим. Просто имаме моменти от време на време.“

Граничният конфликт между Камбоджа и Тайланд

Камбоджанският премиер Хун Манет похвали „изключителната държавническа мъдрост“ на Тръмп при посредничеството му за прекратяване на огъня между Камбоджа и Тайланд, като го номинира за наградата през август.

„Тази навременна намеса, която предотврати потенциално опустошителен конфликт, беше жизненоважна за предотвратяване на големи загуби на човешки живот и проправи пътя към възстановяване на мира“, пише камбоджанският лидер в писмото.

Тръмп се намеси в конфликта между двете държави, заплашвайки да прекъсне търговията, докато не разрешат проблема.

„И двете страни търсят незабавно прекратяване на огъня и мир“, написа Тръмп в Truth Social. „Те също така се стремят да се върнат на „Търговската маса“ със Съединените щати, което според нас е неподходящо да се прави, докато боевете не СПРАТ.“

Транзитен коридор като част от мирно споразумение между Армения и Азербайджан

И двете държави заявиха, че ще номинират Тръмп за наградата, след като той посредничи за споразумение за мир между двете държави. Като част от споразумението страните се съгласиха, че ще спрат боевете и ще дадат на САЩ права за развитие на транзитен коридор в региона.

„Това е дълго време. Тридесет и пет години - те се бориха и сега са приятели и ще бъдат приятели дълго време“, каза Тръмп на церемонията по подписването в Белия дом.

Работата му в Африка

На среща с петима африкански лидери в Белия дом през юли няколко от тях заявиха, че президентът „заслужава“ Нобеловата награда за мир, след като Руанда и Конго подписаха мирно споразумение във Вашингтон.

„Днес насилието и разрушенията приключват и целият регион започва нова глава на надежда и възможности, хармония, просперитет и мир“, каза Тръмп на срещата.