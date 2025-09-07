Ванс: Тръмп е неуморен, понякога се обажда в 02:00 часа, а след това звъни в 06:00 часа по съвсем различна тема

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс не потвърди, че ще се кандидатира за президент през 2028 г. по време на интервю за Fox News, но призна, че има такава възможност – отбелязвайки, че ако си върши добре работата, „политиката ще се уреди сама“.

Ванс, чиято устойчивост сред детството, белязано от семейни сътресения и икономически трудности, спечели нацията, каза, че „не обича да мисли за“ потенциална президентска кандидатура и настоя, че вниманието му остава върху настоящата му роля.

„Ако се справим добре през 2025 и 2026 г., тогава можем да говорим за политиката през 2027 г.“, каза Ванс. „Наистина мисля, че американският народ е толкова отегчен от хора, които вече се кандидатират за следващата работа, седем месеца след началото на настоящата.“

Вицепрезидентът на САЩ добави, че ако в крайна сметка се кандидатира, знае, че ще трябва да работи за това.

„Има много страхотни хора“, каза Ванс. „Ако в крайна сметка се кандидатирам, това няма да ми бъде дадено - нито от републиканската страна, нито от националната. Просто ще продължа да работя усилено. Това може би е най-важната работа, която някога съм имал, освен да бъда баща на три красиви деца. Така че ще се опитам да върша най-добрата си работа и мисля, че ако го направя, политиката ще се уреди сама.“

Попитан конкретно за потенциалните кандидати на Демократическата партия през 2028 г., той отбеляза, че повечето от тях „очевидно имат много лоши резултати“.

Ванс се съсредоточи основно върху обсъждането на собствената си кандидатура, като похвали безмилостната работна етика и доверчивия стил на лидерство на президента Доналд Тръмп и обясни, че президентът „няма прекъсвач“.

„Понякога президентът ще ви се обади в 00:30 или 02:00 часа, а след това ще ви се обади в 06:00 часа по съвсем различна тема“, каза Ванс. „Питате се: „Господин президент, спахте ли снощи?“ Това, което прави нещата толкова забавни, е фактът, че президентът през цялото време казва: „Джей Ди, ти иди и направи това“ или „Джей Ди, ти иди и говори с тези лидери по този конкретен въпрос“. Тази способност да делегира и да се доверява на хората си е наистина невероятна.“