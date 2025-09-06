Тръмп обмисля удари, насочени към картели във Венецуела, твърдят източници

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля възможността за удар по територията на Венецуела, съобщава CNN, позовавайки се на осведомени източници.

„Президентът Доналд Тръмп обмисля множество варианти за военни удари срещу наркокартели, действащи във Венецуела, включително потенциално поразяване на цели в страната, като част от по-широка стратегия за отслабване на лидера Николас Мадуро“, се казва в доклада.

Според източници, все още няма окончателно решение, но в бъдеще не може да се изключи възможността за удари на венецуелска територия , за да се принуди президентът на страната да напусне поста си.

„Предпочитаният начин на действие на Мадуро е да си тръгне сам. И тогава мисля, че посланието ще бъде: „Искате ли лесния или трудния път?““, каза един от хората пред телевизионния канал.

В същото време самият Тръмп заяви предния ден, че администрацията му не обсъжда смяна на режима във Венецуела.

В средата на август Съединените щати изпратиха три кораба до бреговете на Венецуела, които можеха да превозват до четири хиляди морски пехотинци.

Както обясниха от Белия дом, Тръмп е готов да използва всички средства за борба с наркотрафика и не изключва възможността за военна операция в латиноамериканската страна.

По-рано главният прокурор на САЩ Пам Бонди обяви награда от 50 милиона долара за информация, която би помогнала на Вашингтон да арестува Мадуро. Според нея, венецуелският президент уж използва терористични организации за доставка на наркотици до Щатите.

Мадуро отговори, като обяви масово призоваване на боливарианската милиция, наричайки го част от план за защита на суверенитета и предотвратяване на намесата на „империята“ в делата на страната.

На 2 септември държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че американските военни са извършили „смъртоносен удар“ в Карибите по кораб, натоварен с наркотици, който според него е отплавал от Венецуела.

Мадуро обвини ръководителя на Държавния департамент, че той всъщност определя политиката на Белия дом спрямо Каракас и се опитва да въвлече Тръмп във въоръжена авантюра срещу латиноамериканската страна.

Ден преди това президентът на Венецуела обяви началото на работа на обществени милиционерски части, базирани на 15 хиляди популярни отбранителни обекта, в които планират да мобилизират над осем милиона души.

На този фон Русия, Китай, Иран и страните от Боливарския алианс потвърдиха подкрепата си за Венецуела и призоваха за зачитане на международното право и териториалната цялост на държавата.