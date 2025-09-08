Тръмп ще разговоря с Путин "много скоро, през следващите няколко дни"

Още по темата: Всички причини, поради които световните лидери призовават Тръмп да спечели Нобеловата награда за мир 07.09.2025 19:30

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще разговаря с руския президент Владимир Путин "много скоро, през следващите няколко дни", изразявайки увереността си, че конфликтът между Украйна и Русия ще бъде разрешен. Това предаде АП.

Това обявление дойде, след като в неделя Тръмп заяви, че е готов да премине към втори етап на санкции срещу Русия, без да влиза в подробности.

През лятото Тръмп няколко пъти заяви, че е "разочарован" от Владимир Путин, имайки предвид неговата нежелание да направи отстъпки, за да спре войната. През август Путин дори отговори, че разочарованията "произтичат от прекомерни очаквания".



Това беше преди срещата на двамата президенти в Аляска на 15 август, на която Тръмп топло посрещна Путин и сам промени публичната си позиция.