САЩ започват летателни изпитания на нов „Самолет на Страшния съд“: Подготвят се за ядрена война (СНИМКИ+ВИДЕО)

Военновъздушните сили и аерокосмическата фирма Sierra Nevada Corp., започнаха летателни изпитания на „Самолет на Страшния съд“ от следващо поколение.

Летателни изпитания на E-4C Survivable Airborne Operations Control, или SAOC, се провеждат в Центъра за авиационни иновации и технологии в Дейтън, Охайо, съобщи компанията в изявление.

Sierra Nevada Corp., известна още като SNC, проведе първия полет на SAOC на 7 август като част от процеса на инженерна и производствена разработка на програмата. Летателните и наземни тестове ще продължат до 2026 г., предимно в Дейтън, Охайо, и Уичита, Канзас, съобщи компанията, пише defensenews.com.

SAOC е предназначен да служи като въздушен команден и контролен център, който ще бъде използван при най-катастрофални обстоятелства. В случай на ядрена война или друго мащабно бедствие, което унищожи или наруши работата на повечето военни командни центрове, SAOC ще позволи на президента да ръководи американските сили и да предава заповеди от въздуха.

През 2024 г. Военновъздушните сили възложиха на SNC договор на стойност 13 милиарда долара за изграждането на пет самолета SAOC, които да заменят остаряващия флот от четири самолета E-4B Nightwatch на Военновъздушните сили. Очаква се SNC да завърши работата до юли 2036 г.

Sierra Nevada Corp. заяви, че тези полетни тестове са предназначени да помогнат за намаляване на рисковете в ранните етапи на процеса на разработване на SAOC чрез идентифициране на проблеми, преди те да ескалират и да причинят забавяния.

Самолетите са построени от силно модифицирани Boeing 747-8. SNC укрепва самолетите, за да ги предпази от радиация и електромагнитни импулси, както и добавя комуникационни антени, компютри и системи за управление на полетите.

Първите 747-8, предназначени за SAOC, пристигнаха в Центъра за иновации и технологии на Sierra Nevada на международното летище Дейтън през юни 2024 г., около месец и половина след възлагането на договора. Последваха още три 747-8, като четвъртият пристигна през април 2025 г.