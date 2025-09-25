Олигархът Владимир Плахотнюк бе екстрадиран от Гърция в Молдова

Още по темата: Гърция ще екстрадира магната Плахотнюк в Молдова тази седмица 24.09.2025 16:17

Плахотнюк беше арестуван на 21 юли на летището в Атина

Молдовският бизнес магнат Владимир Плахотнюк, задържан в Гърция по заповед, свързана с дело за измама за 1 милиард долара, кацна в столицата на Молдова Кишинев след екстрадицията си, съобщиха местните медии, цитирани от Reuters.

Пристигането на Плахотнюк се случва дни преди важните парламентарни избори в Молдова, където управляващата проевропейска Партия на действието и солидарността (PAS) вероятно ще се бори да запази мнозинството си на фона на недоволството на избирателите от икономическите трудности и бавния напредък в борбата с корупцията.

Плахотнюк, бивш депутат и считан за един от най-богатите хора в Молдова, е един от главните заподозрени в т.нар. „кражба на века“ в Молдова – изчезването през 2013 г. на 1 милиард долара от молдовската банкова система: еквивалент на 12% от БВП на бившата съветска република по това време.

Плахотнюк отрича да е извършил престъпление.

Плахотнюк беше арестуван на 21 юли на летището в Атина, след като се качи на самолет за Дубай. Гръцката полиция действаше въз основа на известие на Интерпол, издадено през февруари, в което се посочва, че той притежава 16 паспорта, включително от Румъния, Мексико и Русия.