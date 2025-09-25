Мицотакис: Поддържането на отворени канали за комуникация с Анкара не означава консенсус по всички въпроси

Още по темата: Напрежението между Гърция и Турция в Егейско море се засилва 18.09.2025 12:21

Честно казано, няма какво да обсъждаме с Турция по отношение на Chevron

Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис даде интервю за Wall Street Journal Ема Такър, по време на което засегна регионални енергийни въпроси, гръцко-турските отношения и икономическото представяне на страната след кризата.

На въпроса за отменената среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган и дали проучвателните дейности на Chevron ще бъдат част от евентуални преговори, Мицотакис отговори категорично:

„Честно казано, няма какво да обсъждаме с Турция по отношение на Chevron. Ние упражняваме суверенните си права южно от Крит, това се признава от Chevron и ще продължим по този път.“

Той подчерта, че поддържането на отворени канали за комуникация с Анкара не означава консенсус по всички въпроси.

„Ако това, което правим, понякога причинява неудобство на Турция, нека да е така. C'est la vie, както биха казали французите“, отбеляза той, като добави, че Гърция търси конструктивен диалог и проекти от взаимен интерес.

Той посочи и схемата „виза експрес“, която позволява на турските туристи по-лесен достъп до гръцките дестинации, като пример за положително сътрудничество.

По отношение на отношенията с Вашингтон, Мицотакис описа партньорството на Гърция със Съединените щати като „безупречно, стратегическо, надпартийно“, като подчерта енергийното сътрудничество и инвестициите на Chevron и ExxonMobil.

Преминавайки към вътрешни въпроси, министър-председателят подчерта рекордните цифри в туризма, като прогнозира 36 милиона посетители през тази година и приходи, надхвърлящи 20 милиарда евро. Той подчерта обаче, че предизвикателството е устойчивостта, удължаването на туристическия сезон и подобряването на предлагането в сектора.

Мицотакис призна също, че жилищното строителство е „вероятно най-големият проблем, пред който сме изправени в момента“, като посочи правителствени мерки като субсидии за наеми, стимули за реновиране и по-строги правила за краткосрочно наемане като Airbnb.

Размишлявайки върху траекторията на Гърция от финансовата криза насам, той подчерта, че страната сега тегли заеми при по-ниски лихви от Франция или Италия и последователно генерира бюджетни излишъци. На въпроса дали Гърция се е възстановила, той потвърди, като заяви, че цифрите сочат положителна тенденция на растеж в Гърция и подчерта увеличените приходи и инвестиции в страната.

„Това е забележителна история на обрат, история, която се фокусира върху макроикономическата стабилност“, каза той.

На въпроса за популизма, Мицотакис предупреди за рисковете от него, като посочи миналия опит на Гърция.

„Платихме висока цена с трети спасителен заем и забавено излизане от кризата. Напредъкът в демокрацията никога не е необратим, затова трябва да напомняме на хората за пътя, по който сме поели.“

Поглеждайки напред, той подчерта политическото лидерство на партията си и настоя, че въпреки „разумните оплаквания“ от гражданите след седем години на власт, правителството му остава единствената сила с конкретен план за страната.