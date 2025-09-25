Доналд Туск: Тръмп прехвърля отговорността за Украйна върху Европа

Полският премиер Доналд Туск обвини президента на САЩ Доналд Тръмп, че прехвърля отговорността за прекратяването на конфликта в Украйна върху Европа.
„Президентът Тръмп заяви, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, може да си върне цялата територия. Зад този удивителен оптимизъм се крие обявяване на намалено участие на САЩ и прехвърляне на отговорността за прекратяване на войната върху Европа. По-добре истината, отколкото илюзиите“, написа Туск в социалната мрежа X.
Prezydent Trump stwierdził, że Ukraina może, ze wsparciem Unii Europejskiej, odzyskać całe swoje terytorium. Za tym zaskakującym optymizmem kryje się zapowiedź mniejszego zaangażowania USA i przerzucenie odpowiedzialności za zakończenie wojny na Europę. Lepsza prawda niż iluzje.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 25, 2025