Унгарски изтребители са прехванали пет руски самолета над Балтийско море

Унгарски изтребители „Грипен“ прехванаха пет руски военни самолета над Балтийско море в четвъртък, 25 септември. За инцидента съобщи Въздушното командване на НАТО в социалните мрежи.
В операцията са участвали два унгарски изтребителя, които са излетели от база в литовския град Шяуляй.
Според информацията, руски изтребители Су-30, Су-35 и три МиГ-31 са прелетели над Балтийско море близо до латвийското въздушно пространство.
„Унгария демонстрира ангажимента на Алианса за защита и гарантиране на сигурността на балтийските държави и техния източен фланг“, отбеляза командването.
Two 🇭🇺 Gripen fighters on @NATO Baltic #AirPolicing scrambled on 25 Sep from Siauliai 🇱🇹 in response to a 🇷🇺 Su-30, Su-35 and 3x MiG-31 flying close to 🇱🇻 airspace— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) September 25, 2025
🇭🇺 demonstrates the Alliance’s commitment to protecting and safeguarding the Baltics and the eastern flank pic.twitter.com/EMG035s0qm