Унгарски изтребители са прехванали пет руски самолета над Балтийско море

Автор: Труд онлайн
Европа

Унгарски изтребители „Грипен“ прехванаха пет руски военни самолета над Балтийско море в четвъртък, 25 септември. За инцидента съобщи Въздушното командване на НАТО в социалните мрежи.

В операцията са участвали два унгарски изтребителя, които са излетели от база в литовския град Шяуляй.

Според информацията, руски изтребители Су-30, Су-35 и три МиГ-31 са прелетели над Балтийско море близо до латвийското въздушно пространство.

„Унгария демонстрира ангажимента на Алианса за защита и гарантиране на сигурността на балтийските държави и техния източен фланг“, отбеляза командването.

Още от (Европа)

Най-четени

Мнения