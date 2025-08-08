Виктор Орбан: Водещите европейски страни трябва да проведат среща на върха с Русия

Руско-европейската среща на върха трябва да се проведе, защото тази война се води в Европа

Среща на върха между Русия и водещи страни от ЕС, включително Франция и Германия, трябва да се проведе след лична среща между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп. Това каза унгарският премиер Виктор Орбан, говорейки в сутрешната програма на радиостанция Kossuth. Той нарече съобщенията за подготовка за среща между Путин и Тръмп, обявени от Москва и Вашингтон, „добри новини“.

„Продължавам да твърдя, че прекратяване на огъня в Украйна може да бъде постигнато, само ако американският и руският президент постигнат споразумение“, заяви още Орбан.

Орбан изрази съжаление, че ръководството на ЕС се е оттеглило от процеса на уреждане на украинския конфликт, заемайки позиция в полза на продължаването на конфликта. Премиерът смята, че лидерите на ЕС в Брюксел са „безполезни“, както показаха преговорите с Вашингтон за вносните мита.

„Следователно, не те, а германският канцлер и френският президент трябва да отидат заедно в Москва за преговори от името на Европа. Или, ако е необходимо, да проведат такива преговори на неутрална територия. Руско-европейската среща на върха трябва да се проведе, защото тази война се води в Европа“, каза Орбан.

Той е убеден, че страните от ЕС трябва „да бъдат проактивни“ при организирането на среща на върха с Русия. Орбан отбеляза, че многократно е говорил за това по време на консултации с европейските си колеги в Брюксел, пише MTI.