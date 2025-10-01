12 самолета-танкери на американските военновъздушни сили прекосяват Атлантика: Подготвя се мащабна атака

Времето за разполагане на 12 самолета-цистерни на американските ВВС съвпада с неочакваната среща на шефа на Пентагона Пийт Хегсет в Куантико, пише Newsweek.

Системите за проследяване на полети са засекли флотилия от 12 самолета KC-135R/T Stratotanker, летящи на необявена мисия.

Няколко от тях са се насочвали към RAF Mildenhall - голяма военновъздушна база в Англия, според данни с отворен източник (OSINT) на X, както и според Daily Mail.

Наличието на самолети-цистерни може да показва, че САЩ или НАТО имат спешна военна нужда от зареждане с гориво на изтребители.

Трима източници от Министерството на отбраната, които са говорили с Daily Mail при условие за анонимност, заявиха, че последният път, когато САЩ са преместили самолети-цистерни в сравним брой, е бил пет дни преди американските военни самолети да ударят ядрените съоръжения на Иран.

Мисията, обвита в мистерия, се осъществява по време на безпрецедентна среща на стотици американски военни генерали и адмирали, включително такива от активни конфликтни зони.

Бехнам Талеблу, старши директор на програмата за Иран във Фондацията за защита на демокрациите, казва пред Daily Mail, че последния път, когато Съединените щати са разполагали масово самолети-цистерни, Близкият изток е бил в пламъци.

„По същество, в операция „Midnight Hammer“, администрацията на Тръмп изпълни капан или измама, за да прикрие полета на бомбардировачи B-2 към Иран“, каза Талеблу, подчертавайки, че той е единственият американски президент през последните две десетилетия, който е разположил военни сили срещу ирански ядрени бази.

„Големите военни движения под негово ръководство са нещо, което си струва да се наблюдава“, добави Талеблу.

Бивш дипломатически консултант на Държавния департамент заяви пред Daily Mail, че едно от обясненията може да бъде реакцията на САЩ на руските въздушни нападения с дронове в Балтийско море, по-специално в Дания.

Продължаващите военни движения на САЩ биха могли да бъдат свързани и с учението „Cobra Warrior 25-2“, мащабно тренировъчно събитие на НАТО, което се провежда от 12 септември до 2 октомври над Северно море.

Тази двугодишна операция би могла да обясни видимото увеличение на въздушната активност, докато съюзническите сили тренират за интегрирани военни операции.