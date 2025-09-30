Тръмп: Американските градове трябва да бъдат военни тренировъчни полигони

Още по темата: Тръмп: Много съм разочарован от президента Путин 30.09.2025 19:36

Тръмп повтори критиките си към градовете, управлявани от демократите

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че иска да използва американските градове като „тренировъчни полигони“ за военните, съобщава Би Би Си.

В обръщение към стотици военни лидери от цял свят Тръмп описа „гражданските безредици“ като „вътрешен враг“. Той добави, че ситуацията „няма да излезе извън контрол, след като се включите“.

Това се случва, след като Тръмп разположи войски от Националната гвардия във Вашингтон, Лос Анджелис и Портланд, Орегон, с цел борба с престъпността и подкрепа на имиграционните власти.

Тръмп повтори критиките си към градовете, управлявани от демократите, включително Сан Франциско, Чикаго, Ню Йорк и Лос Анджелис, и посочи, че ще продължи политиката си за използване на военните за прилагане на закона.

„Те са много опасни места и ние ще ги оправим едно по едно“, каза той, добавяйки, че това ще бъде „важна задача за някои от хората в тази зала“. „Това е война отвътре. Контролът върху физическата територия на нашите граници е от съществено значение за националната сигурност. Не можем да допуснем тези хора.”

Събитието започна с реч на министъра на отбраната Пийт Хегсет, който обяви, че американската армия ще изисква от бойците да отговарят на „най-високите стандарти за мъже“ в тестовете за физическа годност.

Хегсет призна, че тази мярка може да изключи някои жени от служба.

„Стандартите трябва да бъдат еднакви, неутрални по отношение на пола“, каза Хегсет пред публиката.

Говорейки за реформите на Хегсет, Тръмп заяви, че фокусът върху „физическата подготовка, способностите и характера“ не е с цел „да се предпазят чувствата на някого“.