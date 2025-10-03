САЩ ще предоставят на Украйна разузнавателна информация за ракетни удари дълбоко в Русия

Съединените щати ще предоставят на Украйна информация от тайните си служби за изстрелване на ракети с голям обсег срещу руска енергийна инфраструктура, съобщи Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на американски представители, в контекста на което Вашингтон възнамерява да предостави на Киев по-мощни оръжия, които биха му позволили да поразява повече цели в Русия, съобщава Agerpres, позовавайки се на Reuters.

Вашингтон също така моли съюзниците от НАТО да предоставят подобна подкрепа, заявиха американски представители, потвърждавайки подробности, първоначално съобщени от Wall Street Journal.

Решението бележи първата известна промяна в политиката, одобрена от президента Доналд Тръмп, откакто той затегна реториката си спрямо Русия през последните седмици в опит да сложи край на повече от тригодишната война на Москва в Украйна.

Вашингтон отдавна обменя информация с Киев, но „Уолстрийт Джърнъл“ заявява, че отсега нататък за Украйна ще бъде по-лесно да нанася удари по руски енергийни инфраструктурни цели, като рафинерии, тръбопроводи и електроцентрали, с цел да лиши Кремъл от приходи и петрол.

Тръмп оказва натиск върху европейските страни да спрат да купуват руски петрол в замяна на неговото съгласие да наложи строги санкции на Москва в опит да спре финансирането от Русия на нахлуването ѝ в Украйна.

Нито Белият дом, нито мисията на Украйна към ООН отговориха веднага на исканията на Ройтерс за коментар. Мисията на Русия към ООН също отказа коментар.

Мярката идва в момент, когато Съединените щати обмислят искане от Украйна за ракети „Томахоук“ с обхват от 2500 км, достатъчни да достигнат Москва и по-голямата част от европейска Русия, ако бъдат изстреляни от Украйна.

Киев е разработил собствена ракета с голям обсег, наречена „Фламинго“, но броят ѝ е неизвестен, като се има предвид, че ракетата е в ранен етап на производство.

Според американски служители, цитирани от WSJ, информацията за допълнителния обмен на разузнавателна информация дойде малко преди съобщение, публикувано от Доналд Тръмп в социалните медии миналата седмица, в което той предположи, че Украйна може да си върне всички територии, окупирани от Русия, в поразителна промяна на тона в полза на Киев.

„След като видях икономическите проблеми, които (войната) причинява на Русия, вярвам, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е в позиция да се бори и да спечели цяла Украйна в първоначалния ѝ вид“, написа Тръмп в Truth Social миналия вторник, малко след срещата си с украинския президент Володимир Зеленски.

Русия започна пълномащабно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., наричайки го „специална военна операция“, за да спре сближаването на Киев със Запада и това, което Москва вижда като опасно разширяване на НАТО на изток.

Киев и неговите европейски съюзници разглеждат нахлуването като брутална, незаконна и непровокирана агресия с цел заграбване на територии в империалистически стил.

Тръмп започна втория си мандат през януари, обещавайки бързо да сложи край на войната в Украйна.

„Президентът Тръмп е специален тип политик. „Те харесват бързи решения, а това е ситуация, в която бързите решения не работят“, заяви руският посланик в ООН Василий Небензя в сряда на пресконференция, отбелязваща началото на руското председателство на Съвета за сигурност на ООН през октомври.

Небензя цитира предишно изявление на руския външен министър Сергей Лавров, че дори САЩ да решат да доставят ракети „Томахоук“ на Украйна, „това няма да промени ситуацията на бойното поле“.

Това би било първият път, когато САЩ биха оказали помощ на Украйна при удари с голям обсег на руска територия, насочени към енергийни цели, съобщиха източници на Wall Street Journal.

Приходите от енергия остават най-важният източник на парични средства за Кремъл за финансиране на военните усилия, което прави износа на петрол и газ централна цел на западните санкции.

Доналд Тръмп наложи допълнителен данък върху вноса от Индия, за да окаже натиск върху Ню Делхи да спре да купува евтин руски суров петрол, и оказва натиск върху страни като Турция също да спрат да купуват руски суров петрол.

Министрите на финансите от Г-7 (групата от седемте най-индустриализирани страни в света, която включва Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство и Съединените щати) заявиха в сряда, че ще предприемат съвместни стъпки за увеличаване на натиска върху Русия, насочен към тези, които продължават да увеличават покупките си на руски петрол, и тези, които помагат на Москва да избягва западните санкции.