Защо спирането на работата на американското правителство е толкова важно

Полетите може да бъдат отменени

Доналд Тръмп се опитва да използва спирането на работата на правителството в своя политическа полза, но неговото влияние се простира далеч отвъд коридорите на властта във Вашингтон, пише Sky News.

Това се случи, защото Сенатът е в задънена улица по два конкуриращи се законопроекта за финансиране, единият предложен от републиканците, а другият от демократите. Нито един от тях не получи необходимия брой гласове.

Това не засяга само политиците – реалните хора ще почувстват въздействието на това спиране на работата. Националните паркове като Гранд Каньон и Йосемити ще останат без персонал – някои от тях може да затворят за неопределено време.

Полетите може да бъдат отменени. Националният мол във Вашингтон, емблематичният участък между Капитолия – където работят тези политици – и Мемориала на Линкълн, може да бъде затворен.

Тръмп заплаши с масови съкращения на федерални служители, които според него „ще бъдат демократи“.

Той се опитва да обърне това в своя политическа полза. Демократите настояват за подобряване на държавната помощ за достъпно здравеопазване, но това не би се отнасяло за имигрантите без документи.

Републиканците казват, че демократите са пожертвали интересите на американския народ, за да влязат в публичен конфликт с президента.