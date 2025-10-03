Тръмп: Америка е във война с наркокартелите

Още по темата: Мексиканските наркокартели объркват сделката на Шейнбаум с Тръмп 05.08.2025 13:44

Атаките могат да започнат още този месец

Доналд Тръмп обяви, че САЩ са във „въоръжен конфликт“ с наркокартелите. В меморандум до Конгреса Тръмп е определил бандите като „недържавни въоръжени групи“, чиито дейности „съставляват въоръжено нападение“ срещу Америка, съобщава The Telegraph.

„Въз основа на кумулативния ефект от тези враждебни действия срещу гражданите и интересите на Съединените щати и приятелски чужди държави, президентът реши, че Съединените щати са в немеждународен въоръжен конфликт с тези определени терористични организации“, се казва в меморандума.

Американският президент изглежда се опитва да си присвои широки военни правомощия, които да му позволят да започне военни удари срещу наркотрафиканти.

Съгласно международното право, държавите, които са в „въоръжен конфликт“, могат да убиват вражески бойци, които не представляват непосредствена заплаха, и да ги задържат без съд.

Уведомлението, видяно от The New York Times, е било изпратено до Конгреса, като се позовава на закон, който изисква от тях да представят доклади за военни действия, в които участват военните.

Тръмп оправда и последните въздушни удари на американското правителство срещу подозирани венецуелски кораби с наркотици, като заяви, че те са били насочени срещу „незаконни бойци“.

Някои критици обвиниха администрацията, че с тези атаки, при които загинаха десетки хора на борда, е престъпила границите на международното право. Правителството на Мадуро обвини САЩ в убийството на свои граждани.

Позовавайки се на първия въздушен удар на 2 септември, в уведомлението се посочва: „Съгласно оценката на американските разузнавателни служби корабът е свързан с определена терористична организация и по това време се е занимавал с трафик на незаконни наркотици, които в крайна сметка биха могли да бъдат използвани за убиване на американци.

Този удар доведе до унищожаването на кораба, незаконните наркотици и смъртта на приблизително трима незаконни бойци.“

В първия си ден в офиса Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която картелите бяха определени като терористични групи, като предшественик на военните действия на САЩ срещу трафикантите на наркотици.

Но Конгресът не е направил официална декларация за война срещу картелите, въпреки че по конституционните си правомощия той трябва да упълномощи военните сили.

Пентагонът е изготвил планове за военни удари срещу картелите на венецуелска територия, за да се бори с контрабандата на наркотици при източника.

Атаките могат да започнат още този месец, съобщиха източници на NBC News, обвинявайки Николас Мадуро, че не е успял да спре потока на незаконни наркотици към САЩ.

Плановете се фокусират предимно върху нанасянето на удари с дронове срещу членовете и лидерите на картелите, както и срещу лабораториите за наркотици.

Агенцията за борба с наркотиците също е настояла за удари срещу картелите в Мексико, но е срещнала съпротива от Пентагона и Белия дом.

Ударите срещу наркокартелите биха изчерпали запасите от ракети на САЩ, които намаляват след години на военна подкрепа от Вашингтон за Израел и Украйна.