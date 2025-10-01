Пентагонът харчи 24 милиарда долара за още 296 изтребителя F-35

Въпреки високата цена на самолета, съюзниците и партньорите на САЩ продължават да избират F-35 Lightning II поради неговите несравними възможности. Пентагонът и Lockheed Martin постигнаха окончателно споразумение за закупуването на около 300 стелт изтребителя F-35 Lightning II, пише The National Interest.

В понеделник Пентагонът обяви промяна в договора на стойност 12,5 милиарда долара за производството и доставката на самолети F-35 от партида 19 на Lockheed Martin. В съчетание с предишния договор на стойност 11,8 милиарда долара за партида 18, общата стойност на следващите 296 самолета F-35 е 24,29 милиарда долара.

„Договорът за F-35 Lot 18-19 е израз на продължаващото доверие в най-достъпния и способен изтребител, произвеждан днес“, каза Чаунси Макинтош, вицепрезидент и генерален мениджър на програмата F-35 Lightning II в Lockheed Martin, в прессъобщение на компанията. „Гордеем се, че подкрепяме нашите клиенти и затвърждаваме ролята на F-35 в поддържането на мира чрез сила.“

Окончателният договор с Lockheed Martin следва договор с Pratt & Whitney за двигателите на самолетите от Lot 18. През август Министерството на отбраната възложи на Pratt & Whitney договор на стойност 2,8 милиарда долара за производството на 141 двигателя F135, предназначени за самолетите от Lot 18. В допълнение към двигателите, Pratt & Whitney ще доставя резервни части и поддръжка за партидата стелт изтребители от Lot 18.

Общата стойност на програмата F-35 се оценява на повече от 2 трилиона долара.

Сега, след като преговорите приключиха, крайната стойност на 296-те самолета се оценява на 24,29 милиарда долара, разпределени поравно между партида 18 и партида 19. Освен това средната стойност на един самолет е 82,4 милиона долара. Тази цифра обаче може да бъде подвеждаща, тъй като някои версии на F-35 Lightning II са по-скъпи от други.

Например, в предишните партиди (партида 15, партида 16 и партида 17) средната цена за конвенционалната версия на стелт изтребителя F-35A беше 82,5 милиона долара. Средната цена за версията за самолетоносачи F-35C обаче беше 102,1 милиона долара на самолет. Накрая, средната цена за версията с къс старт и вертикално кацане (STOVL), F-35B, беше 109 милиона долара на платформа.

По същия начин цената на самолет в партида 18 и партида 19 ще варира в зависимост от типа стелт изтребител. Въздушните сили на САЩ и повечето международни клиенти (19 страни от цял свят са поръчали F-35) ще трябва да платят най-ниската цена, тъй като F-35A е най-популярният модел с около 2687 поръчки за този тип до момента.

Въпреки високата цена на самолета, американските военни и международните съюзници и партньори продължават да избират F-35 Lightning II за своите флоти поради досега несравнимите възможности на стелт самолета не само в въздушни битки или ударни мисии, но и като свързваща точка между широк спектър от приятелски активи. Използвайки мощните си сензори и стелт способности, F-35 може да открива и проследява вражески активи на бойното поле и да насочва приятелски въздушни, наземни и морски активи към врага. Именно тази способност е накарала хората да нарекат F-35 „куортърбекът на небето“.

Ставрос Атламазоглу, журналист в областта на отбраната, специализирал в специални операции, и ветеран от гръцката армия (национална служба в 575-и морски батальон и щаб на армията).