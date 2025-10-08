Защо Белият дом нареди на ФБР да разследва мистерията Амелия Еърхарт

Още по темата: Учени твърдят, че са открили местоположението на самолета на Амелия Еърхарт 12.08.2025 14:55

След изчезването на Амелия Еърхарт се появиха различни конспиративни теории

Администрацията на Тръмп е наредила на служителите на ФБР във Вашингтон и Ню Йорк да претърсят незабавно работните си места и цифровите си носители за всякакви записи, свързани с изчезването на Амелия Еърхарт, съобщиха източници за CNN.

Служителите в регионалните офиси на ФБР във Вашингтон и Ню Йорк получиха необичайно съобщение от ръководството си, маркирано като много важно, в късния вторник, в което се казваше:

„По приоритетно искане от Изпълнителната служба на президента на Съединените щати, моля претърсете всички места, където могат да се съхраняват документи или физически медийни записи, включително както отворени, така и затворени случаи, за записи, свързани с Амелия Еърхарт.“

На служителите на ФБР беше даден приоритетен краен срок до сряда, за да отговорят на искането, което идва на седмия ден от продължаващото спиране на федералното правителство.

Еърхарт се опитваше да стане първата жена, обиколила света с самолет, когато самолетът й изчезна над Тихия океан през 1937 г. Тя беше обявена за изчезнала в морето след 16-дневно търсене.

Миналият месец президентът Доналд Тръмп заяви, че е наредил на администрацията си да „разсекрети и публикува всички правителствени документи“, свързани с Еърхарт.

„Нейното изчезване преди почти 90 години е заинтригувало милиони хора. Нареждам на администрацията си да декласифицира и публикува всички правителствени документи, свързани с Амелия Еърхарт, нейното последно пътуване и всичко останало за нея“, написа Тръмп в Truth Social.

Еърхарт, първата жена пилот, прелетяла сама над Атлантическия океан, е подобрила редица авиационни рекорди и е била обект на обществен интерес както по време на живота си, така и след смъртта си.

След изчезването на Амелия Еърхарт се появиха различни конспиративни теории, но както CNN отбеляза през 2024 г., американското правителство подозира, че Еърхарт и нейният навигатор са се разбили в Тихия океан, когато самолетът е останал без гориво.

Тръмп вече е разпоредил да бъдат оповестени документи, свързани с други високопрофилни смъртни случаи, които са предизвикали конспиративни теории, включително записи, свързани с убийствата на президента Джон Ф. Кенеди, сенатора Робърт Ф. Кенеди и пастор Мартин Лутър Кинг-младши.