Учени твърдят, че са открили местоположението на самолета на Амелия Еърхарт

Учени твърдят, че имат доказателства за изчезналия самолет на Амелия Еърхарт, близо 90 години след нейното изчезване, съобщава Ladbible. Изследователи от университета Пърдю твърдят, че знаят къде се намират отломките , след като попаднали на снимка от 2015 г.

Изчезването ѝ остава загадка, въпреки че някои хора твърдят, че сами са намерили „доказателства“ .

Амелия Еърхарт е една от най-известните изследователки на своето поколение, разчупвайки граници и дори ставайки първата жена, прелетяла сама през Атлантическия океан. Докато чупи редица други авиационни рекорди, тя се застъпва и за равни права на жените преди смъртта си.

Амелия Еърхарт става 16-тата жена, получила пилотска книжка. През юни 1937 г. тя тръгва от Калифорния на околосветско пътешествие с цел да прелети през Централна и Южна Америка, Африка и Австралия. Месец по-късно тя отлита от Нова Гвинея, но самолетът ѝ губи контакт със земята и причината за смъртта ѝ остава загадка.