Дроновете няма да заменят F-35. Това каза в интервю за Kathimerini, президентът на Lockheed Martin International, Майкъл Уилямсън. Той подчерта критичното значение на оперативната съвместимост и свързаността между отбранителните системи, отбелязвайки, че развитието на интегрирана противовъздушна и противоракетна отбрана се е превърнало в един от основните стратегически приоритети за съюзническите държави.

„Интегрираната противовъздушна и противоракетна отбрана очевидно е основен приоритет – независимо дали говорим за Европа, Тихия океан или Близкия изток. Това послание е ясно и отчетливо. Това, което виждаме, освен достъпността и навременността, е нарастващото сътрудничество. Вече не само отделни държави искат тези възможности, а и страните започват да търсят начини да работят заедно. Водят се две паралелни дискусии. Едната е за специфични ефектори, конкретни оръжейни системи, които са демонстрирали ефективност. Другата е за интеграцията, идеята „всеки сензор, всеки стрелец“. За да имате наистина ефективен капацитет, са ви необходими не само оръжия, но и мрежа от сензори, захранвани от стабилна система за командване и контрол. Когато множество държави включат своите сензори в тази мрежа, системата става много по-мощна”, добави Майкъл Уилямсън.

По думите му, екипи проучват партньорства в скандинавските страни, Централна Европа, Източна и Западна Европа.

„Аз съм стар войник и съм склонен да мисля, че има много малко истински революции във военните дела, малко неща, които напълно променят начина, по който се водят войните. Автономните и роботизирани системи са нов аспект на бойното поле, но те не са пълноценен заместител на висок клас платформи. Вярвам, че висок клас системите – като F-35 и други усъвършенствани въздушни, сухопътни и морски платформи – дават възможност и умножават стойността на по-евтините системи. Ако само дроновете бяха решаващи, конфликтите вече щяха да се решават единствено от дронове, това не се е случило. Намираме се в период на еволюция, потребителите ще намерят равновесие и специалистите по планиране на отбраната трябва да гарантират, че тези възможности са ефективно свързани, а не да изоставят големи програми в полза само на закупуването на дронове. В крайна сметка правителството на САЩ и програмният офис определят последователността и графиците за доставка. Това, което мога да кажа, е, че в момента произвеждаме около 156 самолета F-35 годишно. Държавите, които вече са направили поръчки, са в производствен процес, а доставките се определят въз основа на споразуменията с правителството на САЩ и програмните приоритети. Нашата роля е да изпълняваме тази производствена цел последователно и да гарантираме, че ще изпълняваме графика, след като последователността бъде определена”, каза още Майкъл Уилямсън.