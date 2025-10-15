Планетата претърпява най-голямото увеличение на въглероден диоксид в атмосферата

Земята е преживяла множество климатични промени

Приблизително половината от въглеродния диоксид (CO₂), излъчван от човека – основно при изгарянето на изкопаеми горива – се натрупва в атмосферата, където остава в продължение на векове, затопляйки Земята, пише El Pais. Колкото по-висока е концентрацията на този парников газ във въздуха, толкова повече топлина се задържа и толкова повече се повишават температурите на повърхността на планетата. Световната метеорологична организация (СМО) току-що потвърди, че концентрацията на CO₂ е отбелязала безпрецедентен ръст през миналата година, най-големият от началото на съвременните директни измервания през 1957 г.

Научните доказателства за пряката връзка между температурите на Земята и концентрацията на този газ в атмосферата през последния еон (последните 540 милиона години) са категорични. През този дълъг период Земята е преживяла множество климатични промени, свързани с тази концентрация, както подчертава важно проучване, публикувано преди година в списанието Science. Но настоящата промяна е различна: тя е предизвикана от човека и освен това се случва с главоломна скорост, тъй като изгарянето на горива продължава да не намалява с всяка изминала година.

Натрупването в атмосферата на CO₂, основният парников газ, отговорен за 66% от настоящото затопляне, достигна през 2024 г. 423,9 части на милион (ppm). Това е с 52% повече от нивата отпреди индустриализацията, т.е. преди човекът да започне да изгаря масово преди два века и половина първо въглища, а след това петрол и газ, за да захранва световната икономика. Но през последните десетилетия темпът на това натрупване се е ускорил, както показват данните от годишния бюлетин за парниковите газове, публикуван в сряда от Световната метеорологична организация (СМО).

Зад това увеличение стои световното потребление на горива, което отново достигна рекордни нива през 2024 г. Но има и феномен, който сочи към климатичната обратна връзка, която преживява планетата. От една страна, пожарите през миналата година, особено в Амазония и Южна Африка, също достигнаха рекордни стойности. Пожарите са подхранени от затоплянето, което създава благоприятни условия за тяхното възникване.

Другата страна на тази опасна история е тази на т.нар. поглъщатели. Половината от емисиите – тези, които се причиняват от пожарите и, преди всичко, от горивата – се натрупват в атмосферата; другата половина остава затворена в горите и океаните, известни като естествени поглъщатели. Според предупрежденията на науката през последните години и двете показват признаци на по-малко задържане на въглероден диоксид, също поради климатичните промени.

Освен въглеродния диоксид, бюлетинът на СМО анализира още два парникови газа, които също отбелязаха рекордни концентрации през миналата година. Метанът, който представлява приблизително 16% от настоящото затопляне, достигна 1942 части на милиард (ppb), което е с 66% над нивата от преди индустриализацията. Освен това концентрацията на азотен оксид, който е отговорен за приблизително 6% от затоплянето, достигна 338 ppb през 2024 г., което е увеличение с 25% спрямо нивото отпреди индустриализацията.

Въпреки че метанът е важен в борбата с климатичните промени и ограничаването на тези емисии е „полезно и необходимо“, Световната метеорологична организация (СМО) припомни в сряда, че този газ остава в атмосферата само девет години, за разлика от стотиците години на CO₂. Ето защо тази организация подчертава, че „климатичните действия трябва спешно да се съсредоточат върху намаляването на емисиите на CO₂ от изкопаемите горива, които представляват по-голямата част от общите емисии на парникови газове“.