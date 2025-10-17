F-35 се сражават с руски изтребители Су-30MKI в нови учения в Арабско море

Су-30 са постигнали много благоприятни резултати срещу F-35B

Британският кралски флот и индийските въздушни сили проведоха серия от симулирани въздушни битки над Арабско море, след като британският самолетоносач HMS Prince of Wales поведе ударна група на посещение в южноазиатската държава. Въздушните сражения се проведоха в края на учението Konkan 2025, двустранна серия от тренировки, целящи да укрепят морското сътрудничество. Индийските въздушни сили разположиха осем изтребителя Су-30MKI, четири атакуващи самолета Jaguar и система A-50 AEW&C, които се сражаваха с шест изтребителя F-35B, опериращи от самолетоносача. Малко се знае за симулираните сражения, включително дали са се състояли в рамките на визуалния обхват, извън визуалния обхват или комбинация от двете. Сраженията с F-35 могат да предоставят на индийските въздушни сили рядък и ценен опит в сражения с цели от пето поколение, докато напрежението между Русия и Обединеното кралство прави възможността за сражения с руските Су-30 потенциално много полезна за британските стелт изтребители, пише Military Watch Magazine.

Симулираните сражения с изтребители от пето поколение се провеждат в момент, в който широко се съобщава, че Индия е близо до подписване на договор за закупуване на първите си самолети от новото поколение, а именноСу-57 Felons, от Русия като част от сделка за лицензионно производство. Индийски източници широко съобщават, че Су-30 са постигнали много благоприятни резултати срещу F-35B, като техните особено големи и мощни сензорни системи, съчетани с подкрепата от собствения радар на A-50, потенциално компенсират предимствата, предоставени от стелт способностите на F-35. Въпреки че комбинацията от ракети с визуален обхват AIM-132 и системи с разпределена апертура на F-35 осигурява изключително впечатляващи бойни способности на визуален обхват, фактът, че изтребителите не могат да носят ракети с визуален обхват вътрешно, докато запазват стелт профила си, остава сериозно ограничение и прави наложително в повечето случаи да се избягва бой на по-къси разстояния.

По отношение на маневреността, Су-30МКИ и F-35B са на противоположни краища на спектъра сред изтребителите от 21-ви век. Както почти всички съвременни изтребители, Су-30МКИ може да маневрира до 9g, а двигателите му с векторно управление на тягата го правят един от най-маневрените изтребители при ниски скорости. Маневреността му при висока скорост също е изключително висока. F-35B, от друга страна, е по-малко маневрен от всеки друг изтребител от периода след Студената война и може да маневрира само до 7g, като е силно ограничен в способността си да лети със свръхзвукова скорост. F-35 има предимството на значително по-модерни радар и сензори и авионика, което компенсира много по-малкия размер на радара. И двата изтребителя носят ракети с подобни възможности извън визуалния обхват, R-77-1, използвани от Су-30, и AIM-120C, използвани от британските F-35. Очаква се и двата самолета да бъдат значително модернизирани в близко бъдеще, като F-35 ще интегрира ракети Meteor за по-добри въздушно-въздушни характеристики, а Су-30 ще интегрира нов активен радар с електронно сканиране, който може да преодолее технологичната разлика с основния сензор на F-35.