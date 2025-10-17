Подводницата „Титан“ не е била сглобена правилно

Още по темата: Имплозия е унищожила изчезналата подводница "Титан" 22.06.2023 22:41

Според доклада, корабът е експлодирал поради неадекватен инженерен процес

Подводницата, която се взриви по време на гмуркане до Титаник, не е била сглобена правилно, според американската агенция, разследваща катастрофата, цитирана от The Telegraph.

Окончателният доклад за пътуването, изготвен от Националния съвет за транспортна безопасност (NTSB), идентифицира вероятната причина за взрива през 2023 г., при който загинаха пет души, като неадекватен инженерен процес, довел до компрометиран корпус, който не издържал на натоварването.

Допринасящи фактори са били недостатъци в регулирането, насоките и неправилното тълкуване на данните от мониторинга от OceanGate, частната компания, собственик на Титан.

Титан се взриви на около 3800 метра (12 500 фута) дълбочина в Северния Атлантик. Жертвите, сред които Стоктън Раш, главен изпълнителен директор на OceanGate, загинаха на място.

Пол-Анри Наржоле, френският подводен изследовател, известен като „г-н Титаник“, британският приключенец Хамиш Хардинг и Шахзада Дауд и синът му Сулеман, двама членове на известна пакистанска фамилия, също загинаха.

В доклада на NTSB се отбелязва, че бившият директор по морските операции е подал жалба до Администрацията за безопасност и здраве при работа (OSHA), в която се посочва, че части от карбоновия цилиндър на подводницата са „като швейцарско сирене“ и показват значителни дефекти, където „смолата не е залепена правилно“.

OceanGate отговори с подаване на съдебен иск, позовавайки се на нарушение на споразумение за неразкриване. Бившият директор по морските операции по-късно оттегли жалбата си.

В доклада се критикува културата на компанията, като се цитира бивш оперативен техник, който също беше изразил опасения относно потенциални регулации на бреговата охрана преди имплозията.

Според доклада, техникът е поставил под въпрос решението на компанията да обозначи платените пътници като „специалисти по мисията“, което е накарало главния изпълнителен директор да отговори, че „ако Бреговата охрана стане проблем... той ще си купи конгресмен и ще го отстрани“.

Неадекватните инженерни процеси „са довели до конструирането на съставна налягателна съдова система от въглеродни влакна, която е съдържала множество аномалии и не е отговаряла на необходимите изисквания за здравина и издръжливост“, заяви NTSB.

Разследването му стигна до заключението, че корпусът под налягане е бил отслабен от увреждане от деламинация, нанесено след по-ранно гмуркане, и е бил допълнително увреден по време на мисиите, довели до фаталното гмуркане.

Тези дефекти са влошили структурната цялост и са довели до локално изкривяване и имплозия.

Анализът на компанията за наблюдение в реално време, включващ тензометрични датчици и сензори за акустична емисия, е бил неточен и не е открил надеждно натрупаните увреждания.

Титан можеше да бъде открит по-рано, но OceanGate не е спазила стандартните указания за реагиране при извънредни ситуации, добави комисията по безопасност.

Последната му гмуркане се състоя на сутринта на 18 юни 2023 г. Около два часа по-късно подводницата загуби връзка с кораба, който я поддържаше, и същия следобед беше обявена за изчезнала.

Комисията по безопасност заяви, че OceanGate не е уведомила спасителните служби за плановете си за гмуркане, което е попречило на бързата реакция. Тя също така не е спазила препоръчителните указания за планиране на извънредни ситуации.

Тези недостатъци са довели до загуба на „време и ресурси“, добави тя, като отбеляза, че „спасяването не е било възможно в този случай“.

Имплозията предизвика съдебни действия и поднови исканията за по-строг надзор над частните дълбоководни експедиции. Корабът е извършвал пътувания до останките на Титаник от 2021 г.