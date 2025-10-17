Путин подразнил Доналд Тръмп в Аляска с историческа лекция за Рюрик и Хмелницки

Напрегнатата среща на върха в Анкъридж променила отношението на президентите един към друг

Доналд Тръмп пристигна в Аляска с надеждата да постигне споразумение с Владимир Путин за прекратяване на войната в Украйна. Вместо това руският президент категорично отхвърлил предложението му и се впуснал в дълга лекция по история. Това пише американското издание Financial Times, позовавайки се на множество източници, запознати с преговорите.

В четвъртък двамата лидери проведоха отново разговори и се съгласиха да се срещнат в Будапеща, без да определят дата, но напрегнатата среща на върха в Анкъридж, от която Тръмп почти напусна, вече е променила условията на отношенията им, се посочва в публикацията.

"Путин беше посрещнат в Аляска с ръкостискане и широка усмивка от Тръмп и изглеждаше, че руският президент има превес. Но според няколко души, запознати с разговорите, топлината бързо е избледняла зад затворените врати", твърди FT.

С присъствието само на няколко съветници, Путин е отхвърлил предложението на САЩ за отмяна на санкциите в замяна на прекратяване на огъня в Украйна, настоявайки, че войната ще приключи само ако Киев капитулира и отстъпи повече територия в Донбас.

След това руският президент се впуснал в дълга историческа тирада, позовавайки се на средновековни князе като Рюрик и Ярослав Мъдри, както и на хетман Богдан Хмелницки – фигури, които той често използва, за да подкрепи твърдението си, че Украйна и Русия са една нация.

Според очевидци, Тръмп бил зашеметен, повишил тон няколко пъти и в един момент дори заплашил да си тръгне. В крайна сметка той прекъснал срещата и отменил планирания обяд, на който двете делегации трябвало да обсъдят икономически връзки и сътрудничество.

Когато Тръмп обяви „велик и успешен ден в Аляска“, това накара украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери да се втурнат към Белия дом, за да го убеждават да не предава Украйна. Срещата на върха обаче се оказа повратна точка от различен вид – тя беляза най-ниската точка в отношенията Тръмп-Путин, което доведе до промяна в позицията на САЩ в полза на Украйна, пише изданието.

Докато се готви да се срещне с Тръмп в петък, Зеленски ще влезе в Белия дом с надеждата за икономически споразумения и допълнителна подкрепа от президента, който преди това го смъмри за създаването на „риск от Трета световна война“.

Тъй като Тръмп се ядосва все повече на Путин, неговата администрация позволи на европейските съюзници да купуват оръжия за Украйна от американски арсенали, улесни ударите срещу руската енергийна инфраструктура и заплаши Путин с продажбата на Киев на ракети с голям обсег, способни да поразят Москва.

Вашингтон също така наложи допълнителни 25% мита върху вноса от Индия в отговор на продължаващите си покупки на руски петрол от Делхи, насърчавайки други да предприемат подобни действия.

Тази промяна все още не е завършена – Вашингтон все още не е изпълнил заплахите си да наложи цялостни санкции върху руския енергиен износ – може би за да остави на Тръмп известна свобода на действие като потенциален посредник в мирния процес.

Основният политически фокус обаче е върху едно нещо: да се принуди Путин да се върне на масата за преговори за Украйна.

„Тръмп наистина си мислеше, че може да постигне мирно споразумение с Путин... предложението, направено в Аляска, беше много добро... Но Путин надцени силите си“, каза бившият украински премиер Арсений Яценюк пред Financial Times след разговори с висши американски служители този месец.

Има някои признаци, че руският президент може би осъзнава, че преговорите в Аляска можеха да протекат по-добре. „Не е смешно“, каза той, когато по-рано този месец го попитаха дали е обяснил историята на Украйна на Тръмп, и добави:

„Говорих за това с други американски събеседници. Няма да го крия: просто обсъдихме различни варианти за уреждане, напълно откровено и честно. Не знам как ще завърши това. Но сме готови да продължим тази дискусия.“

Служител на Белия дом нарече срещата на върха „продуктивна“ и отхвърли идеята, че е провал. Администрацията смята всяка възможност да се разбере по-добре позицията на Русия за „полезна“, каза той.

Когато двамата лидери се срещнат в Будапеща, няма гаранция, че американският президент няма да промени решението си.

„С Тръмп това е постоянно дърпане на въже... Говорите с него, помагате му да разбере, че Путин е проблем, а след това преминавате към други въпроси и той се връща към позицията на Путин. Така че трябва да говорите отново. И така нататък“, коментира висш европейски служител, участващ в преговорите с Белия дом за Украйна.

Но руският президент изглежда вярва, че докато има надмощие на бойното поле, няма нужда да прави отстъпки – въпреки че военната му икономика се колебае.

„За Путин това не е въпрос на пари. Това е неговото наследство – той иска да влезе в историята като най-добрия руски владетел след Петър Велики... Той си мислеше, че може да даде победа на Тръмп, но реши да не го направи“, каза друг висш европейски служител.

Военните и разузнавателните служби редовно му предоставят доклади, в които се хвалят тактическите успехи на руската армия, твърдят, че Украйна понася тежки загуби и се подчертават ресурсните предимства на Русия, според двама души, запознати с въпроса.

„За него всичко това е идеологически въпрос. Той все още вярва, че може да спечели“, заявява висш служител на западното разузнаване.