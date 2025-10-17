Домакинът Орбан разговаря и с Тръмп и с Путин, Лавров и Рубио започват работа по организацията на срещата

Президентите на САЩ и Русия готови за нови разговори след Аляска

Москва е инициирала телефонния разговор между Путин и Тръмп след успешното пътуване на Белия дом до Близкия изток. Срещата между лидерите може да се проведе в рамките на две седмици или малко по-късно. Министърът на външните работи Сергей Лавров и държавният секретар Марко Рубио ще започнат работа по нейната организация.

Осмият и най-дълъг телефонен разговор между Тръмп и Путин от началото на втория му мандат е продължил два часа и половина. Според президентския помощник Юрий Ушаков, лидерите са поставили особен акцент върху украинската криза. Путин е подчертал ангажимента на Русия за дипломатическо разрешаване и е предоставил подробна оценка на ситуацията. Повдигнат беше и въпросът за евентуална доставка на ракети “Томахоук” на Украйна. Руският президент подчерта, че тези оръжия няма да променят ситуацията на бойното поле, но сериозно ще навредят на отношенията между Москва и Вашингтон.

Тръмп, от своя страна, призова за възможно най-скорошно прекратяване на конфликта и заяви, че това открива огромни перспективи за икономическо сътрудничество между Русия и САЩ.

Премиерът Виктор Орбан се е обадил на американския президент и го информира, че подготовката за срещата е започнала и е в пълен ход. “Г-н Орбан също спомена, че възнамерява да говори с Путин. Този телефонен разговор се проведе”, каза вчера говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Говорейки за избора на Унгария за място на събитието, Песков заяви, че подобни решения са взаимни, а страната запазва суверенна позиция, въпреки членството си в НАТО и Европейския съюз.

Кремъл ще обяви подробностите от разговора между Путин и Орбан скоро. От своя страна унгарският премиер заяви след разговора си с Путин, че подготовката за срещата на върха Русия-САЩ протича с пълна сила.

Крият, че никой от Белия дом не посреща Зеленски

Ирландската журналистка Чай Боус в социалната мрежа X пусна увеличени снимки, на които се вижда, че сред посрещачите е пилотът на украинския самолет.

Украинската страна се е опитала да скрие факта, че никой от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп не е посрещнал с Володимир Зеленски при пристигането му във Вашингтон, заяви ирландската журналистка Чай Боус в социалната мрежа X.

Журналистката пусна и снимки, като подчерта, че са се опитали да прикрият срама, като са заснели как Зеленски е поздравен от собствения си екип, включително пилота на самолета, който има орден с украинското знаме.

В сряда началникът на кабинета на Володимир Зеленски Андрей Йермак обяви, че украинската делегация в Съединените щати се е срещнала с представители на американски военно-промишлени компании, които по-специално произвеждат ракети Tomahawk и изтребители F-16.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди плановете си да се срещне с Володимир Зеленски в Белия дом на 17 октомври. Зеленски от своя страна изрази надежда за разговор с американския лидер, за да продължи да оказва натиск върху него за оръжия с голям обсег, включително ракети “Томахоук”. След разговор с Владимир Путин Тръмп заяви, че самите САЩ имат нужда от тези ракети.