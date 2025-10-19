В разговора с Тръмп, Путин отново поискал Украйна да му предаде Донбас

В телефонния разговор с Доналд Тръмп тази седмица руският президент Владимир Путин отново е поискал Киев напълно да се откаже от контрола над Донецка област като условие за прекратяване на войната. Това пише The Washington Post, позовавайки се на двама високопоставени служители, запознати с разговора.

Путин неуспешно се опитва да си върне територията в продължение на 11 години, като многократно се сблъсква със съпротивата на украинските сили, дълбоко окопани в района, който те смятат за решаващ бастион срещу бързото настъпление на Русия на запад, се посочва в публикацията.

Според източниците, фокусът на Путин върху Донецк показва, че той не отстъпва от миналите си искания, които доведоха конфликта до патова ситуация, въпреки оптимизма на Тръмп относно сделката.

Тръмп не е коментирал публично искането. Той планира да се срещне с руския президент в Унгария през следващите седмици.

По време на телефонния разговор между двамата, руският лидер е изразил готовността си да отстъпи части от две други украински области, които е частично окупирал - Запорожие и Херсон, в замяна на пълен контрол над Донецкка, допълнили източниците.

Това е по-малка териториална претенция от тази, която Кремъл обяви през август на срещата на върха в Анкъридж. Някои служители на Белия дом разглеждат това като напредък, според висш служител, запознат с разговора между лидерите на САЩ и Русия.

Висш европейски дипломат е заявил пред WP, че е малко вероятно украинците да го възприемат по този начин. „Все едно им продаваш собствения им крак, за нищо“, казал дипломатът.

Фронтовата линия между руските и украинските сили е останала практически непроменена през последната година, като нито една от страните не е получила значително предимство. Русия контролира около 20% от територията на Украйна, включително Крим и районите Донбас, анексирани през 2014 г.

Тръмп отново се фокусира върху прекратяването на войната, след като постигна споразумение за прекратяване на огъня и размяна на заложници в ивицата Газа. Президентът се колебае между руската и украинската гледна точка за конфликта от месеци, коментира изданието.

Според официални лица, специалният пратеник на Тръмп Стив Уитков е оказал натиск върху украинската делегация по време на срещата в петък относно предаването на Донецк, отбелязвайки, че регионът е предимно рускоезичен, част от наративите на Москва, която украинските и европейските представители възприемат като съпричастност към исканията на Русия.

Уитков, който няма дипломатически опит, беше основната точка за контакт на Белия дом с Кремъл преди срещата в Анкъридж, което според европейските представители е довело до неразбиране на позицията на Русия и невъзможност за постигане на значителен напредък.

Украйна подкрепи призива на Тръмп за прекратяване на огъня на настоящите позиции на фронтовата линия в очакване на преговори за по-траен край на военните действия. Официални украински представители негласно признават вероятността Русия да запази де факто контрол над завзетата територия и че се търсят надеждни гаранции за сигурност от Вашингтон и европейците, за да възпрат Русия от възобновяване на войната.

Тръмп е обмислял изпращането на ракети „Томахоук“ в Украйна преди срещата, но изглежда е променил решението си след телефонния разговор с Путин. В разговора със Зеленски след тов, президентът на САЩ заяви надеждата си за прекратяване на войната "без необходимост от изпращане на ракети".