Бриджит Бардо бере душа в Тулон

Състоянието й се подобрявало, но прогнозите все още не са оптимистични

91-годишната ББ е на легло от 3 седмици

Великата актриса и секс-символ на миналия век била опериран от тежък тумор

Великата френска актриса и секс-символ на ХХ-ти век Бриджит Бардо бере душа в намиращия се на края на Лазурния бряг пристанищен град Тулон - съобщиха големите вестници на Южна Франция „Нис Матен” и „Ль Депеш дю Миди”. ББ, както е известна кинозвездата, била хоспитализирана преди три седмици в най-престижната местна болница „Сен Жан”, където била претърпяла „тежка операция поради сериозно заболяване”. Какво е точно то медиите не уточняват, но предполагат, че става дума за тумор в чревния тракт или на гърдата на 91 годишната дама.

От обкръжението на Бриджит Бардо до петък на обяд не бе направено официално съобщение за нейното състояние, но според цитираните вестници то било „тревожно”. Разпитани от репортери, лекари от тулонската болница „Сен Жан“ им били обяснили, че възстановяването на актрисата след операцията „върви добре и ако състоянието й продължава да се подобрява, тя може да бъде изписана в обозримото бъдеще”. Пишещото братство от Лазурния бряг обаче прецени тези оценки като „рутинни и не много оптимистични”, и за съжаление не скри песимизма си.

Както уточни в кратка дописка парижкият всекидневник „Льо Фигаро”, филмовата икона от 50-те и 60-те години на миналия век, която по-късно се превърна във всепризната защитничка на правата на животните, от доста време живее уединено в райското средиземноморско градче Сен Тропе. В края на отминалия септември по книжарниците на Хексагона е била пусната в продажба последната книга на Бриджит Бардо „Mon Bbcїdaire“, в която актрисата заявявала: „Свободата е да бъдеш себе си, дори когато е неудобно”. А томчето било представено от издателя „Fayard” като „потапяне в личността на жена, която беляза своята епоха със своята независимост, отдаденост и дързост”.