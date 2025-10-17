Тръмп пред Зеленски в Белия дом: Ние имаме нужда от ракетите "Томахоук" и от много други оръжия, които изпращаме за Украйна (ВИДЕО)

Украйна е готова да преговаря във всякакъв формат, но иска гаранции за сигурност, каза Зеленски

САЩ имат интерес към придобиването на украински дронове

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна украинския държавен глава Володимир Зеленски в Белия дом.

Докато се ръкуваха и позираха за снимки на входа на Белия дом двамата не отговориха на въпросите, подвиквани от журналистите, но след това дадоха близо 40-минутен брифинг, като основната тема беше войната между Русия и Украйна.

Пред медиите в началото на срещата, президентът Тръмп потвърди, че ще се срещне с Владимир Путин в Унгария и че ще "поддържаме връзка и с президента Зеленски". Американският лидер коментира и унгарския премиер Виктор Орбан:

"Той ми е симпатичен, аз съм му симпатичен, това е прекрасна страна, той я ръководи прекрасно и там не възникват проблеми, които се появяват в други държави. Ще бъде чудесен домакин".

"Мисля, че Путин също иска тази война да спре или поне така казва. Мисля, че и президентът Зеленски иска да се сложи край на това – трябва да го направим", каза още Доналд Тръмп. "Трябва да се справим с омразата между двамата. Мисля, че това пречи да се споразумеят. Трябва да се справим с него. И двамата са добри в преговорите."

Президентът на САЩ намекна също така, че преговорите между Путин и Зеленски може да се наложи да се водят индиректно. "Тези двамата не се разбират много добре", каза Тръмп. "Така че може да направим нещо, при което нещата да станат отделно. Отделно, но равноправно", заключи американският президент.

На въпрос Украйна ще трябва да отстъпи територия, за да приключи войната, президентът на САЩ отговори: „Никога не се знае. Войната е много интересна. Никога не се знае. Просто никога не се знае с никоя война“.

Попитан за ракетите "Томахоук" Тръмп каза: "Ние имаме нужда от ракетите "Томахоук" и от много други оръжия, които изпращаме за Украйна. Да се надяваме, че няма да потрябват".

„Това е нещо, за което ще говорим. Прав сте. Това е ескалация, но ще говорим за това“, каза той в отговор на журналистически въпрос.

Попитан дали все още смята Русия за „хартиен тигър“ Доналд Тръмп отговори, че Путин „трябваше да спечели тази война за седмица“, ако руските танкове не бяха „затънали в калта“.

Президентът ма САЩ сигнализира, че има интерес към предложението на Володимир Зеленски за доставка на дронове, произведени в Украйна. „Ние сами произвеждаме дронове, но също така купуваме, а те правят много добри дронове“, каза Тръмп. „Войната с дронове наистина излезе на преден план през последните няколко години... заради тази война.“

Украйна е готова да преговаря във всякакъв формат, заяви от своя страна Зеленски. "Готови сме да говорим във всеки формат - двустранен, тристранен, няма значение. Важен е мирът", каза той.

Украинският президент подчерта, че двустранните гаранции за сигурност са „най-важното нещо за хората в Украйна“.

На въпрос какви отстъпки е готов да направи, за да сложи край на войната, Зеленски отговори: „Първо, мисля, че трябва да седнем и да поговорим. Втората точка, необходимо е прекратяване на огъня.“

„Най-важното нещо за хората в Украйна, които са подложени на атаки всеки ден, е да имат наистина силни гаранции за сигурност. НАТО е най-доброто, но оръжията са много важни. Съюзниците на наша страна са много важни“, каза Зеленски

Украинският президент заяви, че американските енергийни компании са „готови да помогнат“ на Украйна след скорошните руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.

"За мен ще е чест да сложа край на тази война. И украинците, и руснаците са страхотни хора", каза Доналд Тръмп.