Доналд Тръмп ще награди посмъртно Чарли Кърк с президентския "Орден на свободата"

Американският президент Доналд Тръмп ще награди посмъртно активиста консерватор Чарли Кърк с президентския "Орден на свободата" – най-високото държавно отличие за цивилни в САЩ, на церемония в Белия дом по-късно днес, предаде Ройтерс.

Основателят на организацията "Търнинг пойнт - САЩ" ("Повратна точка") беше прострелян смъртоносно на 10 септември, докато изнасяше реч по време на събитие в университет в щата Юта – убийство, което шокира страната и възобнови дебатите за политическото насилие.

Кърк, смятан за ключова фигура в консервативната политика, мобилизира млади гласоподаватели в кампанията на Тръмп през 2024 г. Влиянието му бе значително, но разделящо, белязано от атаки срещу правата на ЛГБТК+ общността и гражданските права.

Поддръжниците му го определяха като защитник на свободата на словото, докато критиците му твърдяха, че е помагал за масово формиране на екстремистки възгледи.

След смъртта му Тръмп нарече Кърк "мъченик за американската свобода" и обеща по време на мемориалната му служба да продължи неговата работа.

През септември и Камарата на представителите, и Сената одобриха резолюция, обявяваща 14 октомври за "национален ден в памет на Чарли Кърк".