Посланикът на САЩ в НАТО: Русия е опасна, защото е непредсказуема, не защото е силна

Русия се опитва да убеди света, че е мечка, и това представлява най-голямата заплаха от нейните безразсъдни и некомпетентни действия.

Това заяви посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър, съобщава LRT.

„Русия се опитва всеки ден да убеди света, че е мечка. Но, както Марк Рюте (генерален секретар на НАТО - бел. ред.) каза толкова красиво, мечките не се нуждаят от убеждаване, че са мечки. Те са просто мечки“, каза Уитакър.

Според него съюзниците надценяват Русия, въпреки че реалната ѝ сила е много по-ниска.

Американският посланик подчерта, че руснаците са готови да жертват десетки, стотици и дори милиони свои граждани на бойното поле, без да получат никаква стратегическа полза.

„Не се подготвяме, защото Русия е огромна икономика с мощна армия. В края на краищата, тя не може дори да окупира 20% от територията на Украйна за почти четири години. Русия е опасна, защото е небрежна, некомпетентна и просто трябва да очакваме от нея да направи нещо глупаво“, обясни Уитакър.

По-рано посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви, че руската заплаха за западните страни е „леко преувеличена “. Москва не е успяла да постигне голям успех във войната срещу Украйна.

Той отбеляза, че с продължаващото отслабване на руската икономика, продължаването на подобна война ще става все по-трудно за Русия.