Експлозия във военен завод в САЩ: Няколко души са загинали

Автор: Труд онлайн
Америка

Мащабна експлозия е станала във военен завод в Тенеси, при която има няколко загинали и изчезнали, но спасителите не могат да влязат в района поради нови детонации, съобщава CNN.

Инцидентът е станал във военния завод на Accurate Energetic Systems в Тенеси, САЩ.

Именно там, около 7:45 ч. сутринта местно време, прогърмя мощна експлозия, буквално разтърсвайки земята под краката на жителите на околните градове. Експлозията беше усетена дори от живеещите на 20 километра от мястото на инцидента.

Според предварителни данни има загинали, а няколко служители на предприятието са в неизвестност. Поради поредица от вторични детонации територията на завода остава изключително опасна - спасителите не могат пълноценно да започнат издирвателна операция.

Стълб от черен дим мигновено се издигна над огромния индустриален комплекс, който обхваща повече от 1300 акра земя. Камери за наблюдение в частни домове са заснели момента на експлозията - звукът е бил толкова силен, че местните жители са помислили, че е самолетна катастрофа или земетресение.

„Мислех, че къщата се срути право върху мен“, каза жителят на Лобелвил Джентри Стоувър, който се събуди от ударната вълна.

В момента спасителите стоят извън периметъра - централата продължава да експлодира.

Шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис потвърди, че има загинали, но точният брой на ранените все още не е известен. Няколко работници са в неизвестност, местонахождението им е неизвестно.

„Не можем да започнем претърсване вътре - експлозиите продължават и това представлява смъртоносна заплаха за спасителните екипи“, подчерта Дейвис.

Какъв вид фабрика е това?

Accurate Energetic Systems е една от ключовите американски компании, която произвежда и тества взривни вещества за нуждите на военните, както и за аерокосмическата индустрия, промишления демонтаж и нефтения и газовия сектор.

Вътре има отделни сгради с повишено ниво на сигурност, но официално предприятието не се е считало за аварийно.

Въпреки това, през 2014 г. тук се случи експлозия, при която загина един служител и бяха ранени трима други. Причините за трагедията са под въпрос.

Експерти предполагат, че първоначалната детонация може да е започнала в едно от производствените помещения, където са били съхранявани активните компоненти на взривните вещества. Все още обаче няма официална версия.

Компанията не отговаря на обаждания от журналисти и не се свързва с местните власти.

