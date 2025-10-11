Експлозия във военен завод в САЩ: Няколко души са загинали

Мащабна експлозия е станала във военен завод в Тенеси, при която има няколко загинали и изчезнали, но спасителите не могат да влязат в района поради нови детонации, съобщава CNN.

Инцидентът е станал във военния завод на Accurate Energetic Systems в Тенеси, САЩ.

Именно там, около 7:45 ч. сутринта местно време, прогърмя мощна експлозия, буквално разтърсвайки земята под краката на жителите на околните градове. Експлозията беше усетена дори от живеещите на 20 километра от мястото на инцидента.

👀An explosion occurred at a US munitions plant “Accurate Energetic Systems” (AES) in Tennessee. pic.twitter.com/QX6DIS2xcq — Konstantinos (@KonstanVe) October 10, 2025

Според предварителни данни има загинали, а няколко служители на предприятието са в неизвестност. Поради поредица от вторични детонации територията на завода остава изключително опасна - спасителите не могат пълноценно да започнат издирвателна операция.

Стълб от черен дим мигновено се издигна над огромния индустриален комплекс, който обхваща повече от 1300 акра земя. Камери за наблюдение в частни домове са заснели момента на експлозията - звукът е бил толкова силен, че местните жители са помислили, че е самолетна катастрофа или земетресение.

„Мислех, че къщата се срути право върху мен“, каза жителят на Лобелвил Джентри Стоувър, който се събуди от ударната вълна.

В момента спасителите стоят извън периметъра - централата продължава да експлодира.

Шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис потвърди, че има загинали, но точният брой на ранените все още не е известен. Няколко работници са в неизвестност, местонахождението им е неизвестно.

„Не можем да започнем претърсване вътре - експлозиите продължават и това представлява смъртоносна заплаха за спасителните екипи“, подчерта Дейвис.

Какъв вид фабрика е това?

Accurate Energetic Systems е една от ключовите американски компании, която произвежда и тества взривни вещества за нуждите на военните, както и за аерокосмическата индустрия, промишления демонтаж и нефтения и газовия сектор.

Вътре има отделни сгради с повишено ниво на сигурност, но официално предприятието не се е считало за аварийно.

Въпреки това, през 2014 г. тук се случи експлозия, при която загина един служител и бяха ранени трима други. Причините за трагедията са под въпрос.

Експерти предполагат, че първоначалната детонация може да е започнала в едно от производствените помещения, където са били съхранявани активните компоненти на взривните вещества. Все още обаче няма официална версия.

Компанията не отговаря на обаждания от журналисти и не се свързва с местните власти.