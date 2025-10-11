Мелания Тръмп обяви,че е установила комуникационен канал с Путин: За какво е той?

Първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп обявява, че е установила канал за комуникация с руския президент Владимир Путин по въпроса за украинските деца, които Киев обвинява Москва в отвличане, пише Newsweek.

„Президентът (руският Владимир) Путин и аз открихме канал за комуникация относно благополучието на тези деца“, каза Мелания Тръмп пред репортери в Белия дом.

Тя каза, че това е следствие от писмо, което съпругът ѝ е връчил на руския президент на срещата им на върха в Аляска през август.

Тази среща на върха не позволи никакъв напредък към прекратяване на войната, предизвикана от руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

„Много неща се случиха, откакто руският президент получи писмото ми през август“, каза тя.

„Той отговори писмено, показвайки, че е готов да установи директен контакт с мен и представяйки подробности по темата за украинските деца, живеещи в Русия“, добави тя, според News.ro.

Бившият роден в Словения модел заяви, че двете страни са участвали и в „няколко неофициални срещи и разговори, всички с добра воля“.

Melania Trump said she has an open line with Vladimir Putin about repatriating Ukrainian children, with some already reunited with their families and more to follow soon https://t.co/EOTVEcrrKm pic.twitter.com/xJJ9dwe4Dg — Reuters (@Reuters) October 10, 2025

„Моят представител работи директно с екипа на президента Путин, за да осигури безопасното събиране на децата със семействата им между Русия и Украйна“, продължи тя.

„Всъщност осем деца са се събрали отново със семействата си през последните 24 часа“, обяви Мелания Тръмп.

Един от тях е бил разселен поради въоръжени сблъсъци и се е връщал в Русия от Украйна, каза тя.

Украйна настоява за репатрирането на приблизително 20 000 непълнолетни, „депортирани или насилствено разселени“, в Русия, считано от 2022 г.

Поради тази причина Международният наказателен съд (МНС) издаде международна заповед за арест на руския президент Владимир Путин.

Москва категорично отрича тези обвинения.