САЩ стартират революционна космическа оръжейна програма: Възраждане на надпреварата в орбитата

След като бе потвърдено, че Космическите сили на Съединените щати са обявили заявка за прототипни предложения (Request for Prototype Proposal) по програмата Space-Based Interceptor (SBI), насочена към разработването на първата в света орбитална противоракетна система, започнаха да се появяват сериозни въпроси за влиянието ѝ върху глобалния стратегически баланс на силите, пише Military Watch.

Нови заплахи и стари противници

Три потенциални противници на САЩ – Китай, Русия и Северна Корея – вече разполагат с междуконтинентални балистични ракети (МБР), способни да достигнат американския континент. Всички те са разработили и хиперзвукови планери – маневрени бойни глави, които летят с изключително висока скорост и се считат за почти невъзможни за прихващане при повторно навлизане в атмосферата.

Програмата SBI цели да неутрализира такива ракети още в началната им фаза на полет (boost phase) – когато те все още се намират над територията на противника и са значително по-бавни и по-слабо маневрени.

Въпреки това, остават сериозни съмнения относно техническата и икономическата жизнеспособност на проекта.

Ограничени възможности на американската отбрана

САЩ в момента разполагат само с една система, способна да прихваща междуконтинентални ракети – Ground-Based Midcourse Defense (GMD). Тя има едва 44 прехващача, като за унищожаването на една бойна глава са необходими поне три ракети-прехващачи.

Севернокорейската Hwasong-17, дори при консервативна оценка, носи четири самостоятелно насочващи се бойни глави, докато руските и китайските ракети от по-ново поколение могат да носят над 12. Това означава, че дори ограничена атака може да претовари американската противоракетна защита.

Освен това, изпитанията на системата са провеждани при контролирани условия, което поставя под съмнение реалната ѝ надеждност.

Нейният наследник – програмата Next Generation Interceptor (NGI) – се очаква да струва близо 498 милиона долара за един прехващач, което прави изграждането на мащабна защита финансово невъзможно.

Космическите прехващачи – обещание с висока цена

За разлика от наземните системи, космическите прехващачи биха могли да унищожат ракетата, преди бойните глави да се разделят. Така един удар от орбита би могъл да постигне ефекта на четири до дванадесет наземни прехващача.

Но експертите предупреждават, че огромните разходи за изстрелване и поддръжка в орбита ще направят програмата изключително скъпа. Допълнителен риск представлява нарастващата заплаха от антисателитни оръжия на Русия и Китай, които биха могли да унищожат спътници, носещи прехващачи, и така да обезсилят американската защита.

Неизбежна стратегическа дилема

Въпреки че САЩ все повече инвестират в укрепването на националната си отбрана в случай на конфликт с водещ противник, историята показва, че изграждането на пълна защита срещу масирана атака с модерни МБР остава практически невъзможно.

Затова, макар Space-Based Interceptor да се представя като революционен пробив в противоракетната отбрана, нейната реална осъществимост и икономическа оправданост остават под сериозно съмнение.

Може ли американската програма за космически прехващачи наистина да защити континенталната част на САЩ от заплахи, свързани с междуконтинентални балистични ракети?