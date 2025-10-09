Пентагонът започна работа по първата в света космическа система за противовъздушна отбрана

Очаква се програмата да осигури способност за прихващане на ракетни заплахи

Космическите сили на САЩ са направили първата стъпка в разработването на космически ракети-прехващачи, пише Military Watch Magazine.

Изданието отбелязва ангажимента на Пентагона за активно използване на космоса за отбрана, а не само за наблюдение и комуникации. Според изданието програмата се изпълнява паралелно с други инициативи, включително разработването на космически самолети за стратегически бомбардировки.

Космическите сили на Съединените щати направиха първата важна стъпка към разработването на своята програма за космически прехващачи, като публикуваха Заявка за предложение за прототип, търсеща множество индустриални партньори, които да проведат проектантска работа и да доставят функционални системи. Програмата е част от по-широки инвестиции за разработване на най-големите в света многослойни системи за противоракетна отбрана, като космическите базови системи са предназначени да обикалят около Земята, за да откриват и унищожават балистични ракети на по-ранни етапи, отколкото наземните системи. Програмата подчертава промяната на Пентагона към интегриране на космоса като активна област на отбрана, а не единствено за наблюдение, комуникации и командване и контрол. Тя се осъществява паралелно с други програми за космическа война, включително евентуалното разработване на космически самолети, способни на бойни роли като стратегически бомбардировки.

Програмата за космически прехващачи е една от най-амбициозните части от усилията на Америка за модернизация на противоракетната отбрана и има потенциално революционно въздействие върху баланса на силите между Вашингтон и неговите основни потенциални противници Китай, Русия и Северна Корея. Очаква се програмата да осигури способност за прихващане на ракетни заплахи по време на фазите им на ускорение, по време на които те са особено уязвими, но в момента се считат за до голяма степен недостижими. Това би било отговор на разработването и на трите държави на хиперзвукови ракети, способни да заобикалят всички съществуващи защитни съоръжения и да нанасят удари от неочаквани посоки. През 2021 г. китайският отбранителен сектор за първи път тества планиращ апарат, способен да лети по целия свят, което предизвика особено безпокойство в Съединените щати, тъй като се смята, че страните в западния свят са на години разстояние от постигането на подобен капацитет. Способността за атака срещу такава ракета, преди тя да се ускори извън земната атмосфера, предоставя потенциално много по-жизнеспособен вариант за ангажиране.