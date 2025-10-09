Нашествието на питони във Флорида е екологична заплаха, поглъщат дори алигатори

Нашествието на Бирмански питони (Python bivittatus) във Флорида е на път да причини истинска екологична катастрофа в американския щат. Инвазивният вид яде всичко по пътя си - мечки, елени, дори алигатори, особено в екосистемата на резервата Евърглейдс.

Видът произхожда от Южна и Югоизточна Азия, но е пренесен в Америка вероятно като екзотичен домашен любимец през 70-те години.

Без естествени хищници в новата си среда, популацията им е нараснала до стотици хиляди екземпляра. От години питоните се размножават неконтролируемо и поглъщат всичко, което мърда.

Питоните изяждат голямо разнообразие от местни животни и ги обричат на изчезване – от птици и гризачи до сърни, диви прасета. Изследвания на учените показват, че са допринесли за драстичното намаляване на популациите на блатни зайци, лисици, миещи мечки и рисове в Евърглейдс.

Женски бирмански питон с размери 4,5 м и тегло 52,3 кг яде белоопашат елен с тегло 34,9 кг в югозападна Флорида. Снимка: Ian Bartoszek, Conservancy of Southwest Florida

Евърглейдс е естествен район от наводнени пасища в южната част на американския щат Флорида, обхващащ южната половина на голям дренажен басейн в Неотропическата област. Системата започва близо до Орландо с река Кисими, която се влива в обширното, но плитко езеро Окичоби. Водата, напускаща езерото през влажния сезон, образува бавно течаща река с ширина 97 км и дължина над 160 км, течаща на юг през варовиков шелф до залива Флорида в южния край на щата.

До скоро се смяташе, че най-големият питон, заловен в района, е с дължина 5,4 метра и тегло 75 кг, носещ 75 яйца.

През 2024 г. обаче е уловена женска с тегло 215 паунда (около 98 кг), която е погълнала възрастен белоопашат елен и е носела 122 яйца.

Невероятно, но факт - дори алигатори стават жертви на инвазивните питони. Снимка: Conservancy of Southwest Florida

Заради неконтролируемата популация учени от региона се принудиха да прикрепят тракери и радиопредаватели по мъжките екземпляри, за да откриват къде се намират репродуктивните женски и да прекъснат размножителния им цикъл.

"Не играем по правилата - това е безспорен факт. Но питоните също не играят по правилата. Те унищожават всичко по пътя си", казва Лутер, един легендарен “разузнавач” и ловец на питони.

Повече от десетилетие той работи в посока намаляване на бройката на гигантските змии. Насочил е изследователи към гнезда и е предотвратил излюпването на повече от 20 000 яйца.

Окупацията на студенокръвните буквално принуди ловци на змии да се състезават ежегодно кой ще отстрани повече питони от територията. Борбата не е приключила, но има ранни признаци на напредък: по-малко гигантски женски, повече млади змии, което доказва, че контролирането на популацията им може да бъде възможно.

Ловците на питони си признават, че не играят по правилата, като унищожават яйцата на змиите. Но и питоните не играят по правилата - те унищожават всички животински видове по пътя си.

В битката задочно помагат и мъжките питони - инстинктът им да търсят женски води учените директно до огромни места за размножаване – понякога откривайки десетки змии с едно нападение.

От 2013 г. насам учените са премахнали над 20 тона биомаса от питони – над 18 000 килограма хищници от една екосистема.

Учените имат разрешение за отстраняване на инвазивните змии на федерално ниво. Снимка: Conservancy of Southwest Florida