Върховният съд на САЩ отхвърли молбата на "Сбербанк" за прекратяване на иск, заведен срещу нея от семейството на починал пътник на полет MH17, съгласно американското законодателство за борба с тероризма, съобщава Ройтерс.

Това означава, че най-голямата руска банка ще бъде съдена по дело за подпомагане на "организация", отговорна за свалянето на полет 17 на Malaysia Airlines над Донбас през 2014 г.

Според американското законодателство, Донецката народна република (ДНР) е класифицирана като подкрепяна от Русия сепаратистка организация. САЩ последователно наричат ДНР „така наречената“, за да отрекат нейната легитимност, разглеждайки я като незаконна окупация, подкрепяна от руска военна, финансова и политическа помощ от 2014 г. насам. Тези обозначения са в съответствие с международния консенсус, включително от ООН и ЕС.

Полет MH17 на Malaysia Airlines, летящ от Амстердам за Куала Лумпур, беше свален със зенитна ракета на 17 юли 2014 г. над територията на украинската Донецка област, контролирана от проруски сепаратисти от т.нар. „ДНР“ (Донецка народна република - бел.ред.). Всички 298 души на борда загинаха.

Както съобщава Ройтерс, жалбата на "Сбербанк" срещу законността на иска беше отхвърлена, а на семейството на 18-годишния американски гражданин Куин Шансман, който почина на полет MH17, беше предоставено правото да търси обезщетение съгласно Закона за борба с тероризма, който позволява на американски граждани, пострадали от „акт на международен тероризъм“, да търсят правата си в частни граждански дела.

По-рано апелативен съд в Ню Йорк постанови, че "Сбербанк" не може да претендира за суверенен имунитет, тъй като е използвала финансовата система на САЩ за прехвърляне на средства към „ДНР“. Банката твърди, че е действала като субект на чужда държава и има право да се защити съгласно американския Закон за имунитета на чуждестранните суверени, но съдът счете този аргумент за несъстоятелен.

"Сбербанк" нарече решението „проблематично на фона на нарастващото дипломатическо напрежение“ и предупреди, че то може да създаде прецедент за контраискове срещу Съединените щати.

На 9 юли Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови, че Русия е отговорна за свалянето на малайзийския самолет. Семействата на жертвите на свалянето на полет MH17.

През ноември 2022 г. холандски съд осъди задочно трима обвиняеми на доживотен затвор: Игор Гиркин (Стрелков), Сергей Дубински и Леонид Харченко. Според решението на съда самолетът е свален от система за противовъздушна отбрана „Бук“, принадлежаща на 53-та зенитно-ракетна бригада от войските за противовъздушна отбрана на руските сухопътни войски.

През февруари 2023 г. Путин удостои 53-та зенитно-ракетна бригада с „почетното звание „Гвардейска“.