"Стават все по-враждебни": Трмъп заплаши Китай с огромни мита и заяви, че няма да се среща със Си Дзинпин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува китайския лидер Си Дзинпин заради нарасналите усилия на Китай за налагане на контрол върху износа на критични редкоземни елементи. В пост в Truth Social Тръмп заплаши с икономически ответни мерки и заяви, че вече не вижда причина да се среща със Си по време на планираното си посещение в региона по-късно този месец.

„Нещо много странно се случва в Китай! Те стават много враждебни“, написа Тръмп, коментирайки рязкото затягане на контрола от страна на Пекин върху износа на редкоземни метали.

„Те стават много враждебни и изпращат писма до страни по целия свят, че искат да наложат контрол върху износа на всеки отделен елемент от производството, свързан с редкоземни елементи, и на практика всичко друго, за което се сетят, дори и да не е произведено в Китай.“

„Никога не сме виждали нещо подобно“, добави президентът на САЩ.

Заяви, че отношенията му с Китай през последните шест месеца са били „много добри“ и нарече репресиите срещу износа „изненадващи“.

„Винаги съм чувствал, че са ме дебнали в засада, и сега, както обикновено, се оказах прав!“, добави той.

„Няма как да бъде позволено на Китай да държи света „в плен“, но изглежда това е бил техният план от доста време, започвайки с „магнитите“ и други елементи, които тихомълком са натрупали в нещо като монополна позиция, доста зловещ и враждебен ход, меко казано“, добави Тръмп.

„Трябваше да се срещна с президента Си след две седмици на срещата на върха на АТИС в Южна Корея, но сега изглежда, че няма основание за това“, написа Тръмп. Той посочи „масово увеличение на тарифите върху китайски продукти, влизащи в Съединените щати“ като една от мерките в отговор на действията на Китай, добавяйки, че „има много други контрамерки, които също се обмислят сериозно“.

Доналд Тръмп подчерта, че Съединените щати разполагат с по-силни монополни позиции от Китай, но досега не са ги използвали.

През април Китай, който контролира приблизително 90% от производството и преработката на редкоземни метали, рязко ограничи износа им, което доведе до недостиг в други страни. След преговори с ЕС и САЩ Пекин облекчи ограниченията, но сега ги затегна отново.

Седемнадесет от тези елементи са критични материали за различни продукти, от електрически превозни средства до самолетни двигатели и военни радари. Износът на 12 от тях вече е ограничен, след като министерството добави пет (холмий, ербий, тулий, европий и итербий), заедно със свързани с тях материали.