Реакция на Белия дом на Нобеловата награда за мир: Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката над мира

Автор: Труд онлайн
Америка

Белият дом реагира в петък на присъждането на Нобеловата награда за мир , която Доналд Тръмп многократно е заявявал, че иска, на лидера на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо през 2025 г. Говорител заяви, че политиката е била поставена над мира в решението. 

„Президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения по света, да слага край на войните и да спасява животи“, каза Стивън Чунг, директорът по комуникациите на Белия дом, в публикация в X, в реакция на новината, че Мария Корина Мачадо е спечелила Нобеловата награда за мир за 2025 г. 

„(Доналд Тръмп, нр) Той има сърцето на хуманитарист и никога няма да има някой като него, който може да мести планини със силата на волята си. Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката над мира.“

По-рано тази година Доналд Тръмп похвали Мария Корина Мачадо, заявявайки, че тя „мирно изразява гласовете и волята на венецуелския народ“.

Венецуелският политик Мария Корина Мачадо, лидер на опозицията в южноамериканската страна, заяви, че е „шокирана“ да научи, че тази година е удостоена с Нобеловата награда за мир. Норвежкият Нобелов комитет обяви в петък, че присъжда Нобеловата награда за мир за 2025 г. на Мария Корина Мачадо, лидер на венецуелската опозиция.

Норвежкият Нобелов комитет ѝ присъжда престижната награда „за нейната неуморна работа за насърчаване на демократичните права на венецуелския народ и за борбата ѝ за постигане на справедлив и мирен преход от диктатура към демокрация“, подчертавайки, че живеем във време, „когато демокрацията е застрашена“ и „е по-важно от всякога“ да защитим тази обща основа. Мария Корина Мачадо е и носител на наградата „Сахаров“ на Европейския съюз за 2024 г.

