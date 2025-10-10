Реакция на Белия дом на Нобеловата награда за мир: Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката над мира

Още по темата: Венецуелският опозиционен лидер Мария Корина Мачадо печели Нобеловата награда за мир за 2025 г. 10.10.2025 12:10

Белият дом реагира в петък на присъждането на Нобеловата награда за мир , която Доналд Тръмп многократно е заявявал, че иска, на лидера на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо през 2025 г. Говорител заяви, че политиката е била поставена над мира в решението.

„Президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения по света, да слага край на войните и да спасява животи“, каза Стивън Чунг, директорът по комуникациите на Белия дом, в публикация в X, в реакция на новината, че Мария Корина Мачадо е спечелила Нобеловата награда за мир за 2025 г.

„(Доналд Тръмп, нр) Той има сърцето на хуманитарист и никога няма да има някой като него, който може да мести планини със силата на волята си. Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката над мира.“

The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025

По-рано тази година Доналд Тръмп похвали Мария Корина Мачадо, заявявайки, че тя „мирно изразява гласовете и волята на венецуелския народ“.

Венецуелският политик Мария Корина Мачадо, лидер на опозицията в южноамериканската страна, заяви, че е „шокирана“ да научи, че тази година е удостоена с Нобеловата награда за мир. Норвежкият Нобелов комитет обяви в петък, че присъжда Нобеловата награда за мир за 2025 г. на Мария Корина Мачадо, лидер на венецуелската опозиция.

Норвежкият Нобелов комитет ѝ присъжда престижната награда „за нейната неуморна работа за насърчаване на демократичните права на венецуелския народ и за борбата ѝ за постигане на справедлив и мирен преход от диктатура към демокрация“, подчертавайки, че живеем във време, „когато демокрацията е застрашена“ и „е по-важно от всякога“ да защитим тази обща основа. Мария Корина Мачадо е и носител на наградата „Сахаров“ на Европейския съюз за 2024 г.