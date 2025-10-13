Американските разузнавателни агенции помагат на Украйна да атакува руска енергийна инфраструктура

САЩ помагат на Украйна да предприема атаки с голям обсег срещу руски енергийни съоръжения от месеци, в съвместни усилия за отслабване на икономиката и принуждаване на президента Владимир Путин да седне на масата за преговори, съобщи Financial Times (FT) в неделя.

Американските разузнавателни служби помогнаха на Киев да удари важни руски енергийни активи, включително петролни рафинерии, разположени далеч зад фронтовата линия, пише вестникът, въз основа на информация, получена от украински и американски служители, пожелали да останат анонимни.

FT твърди, че информацията, предоставена от САЩ, помага на Киев да определи планирането на маршрута, височината, времето и решенията за мисията, което позволява на украинските дронове с голям обсег и еднопосочна атака да избягват руската противовъздушна отбрана.

Съединените щати са тясно ангажирани във всички етапи на планирането, съобщи британският финансов вестник, позовавайки се на трима души, запознати с операцията. Цитира се американски служител, който казва, че Украйна е избрала целите за атаките с далечно разстояние, а след това Вашингтон е предоставил информация за уязвимостите на тези места.

Белият дом, офисът на украинския президент Володимир Зеленски и украинското външно министерство не отговориха веднага на исканията на Ройтерс за коментар. Нямаше незабавен коментар от руското външно министерство, но Москва заяви този месец, че Вашингтон и НАТО редовно предоставят разузнавателна информация на разузнавателните служби на Киев от началото на войната, започната от Путин през февруари 2022 г. „Предоставянето и използването на цялата инфраструктура на НАТО и Съединените щати за събиране и предаване на разузнавателна информация на украинците е очевидно“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортери.

По-рано този месец двама американски служители заявиха пред Ройтерс, че Вашингтон ще предостави на Украйна разузнавателна информация за цели в енергийната инфраструктура с голям обсег в Русия, като същевременно обмисля изпращането на ракети до Киев, които биха могли да бъдат използвани при подобни атаки. Съединените щати също така са поискали от съюзниците си от НАТО да предоставят подобна подкрепа, съобщиха американските служители.

Зеленски заяви в събота, че е обсъдил руските атаки срещу енергийната система на Украйна в „позитивен и продуктивен“ разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. „Обсъдихме възможностите за укрепване на нашата противовъздушна отбрана, както и конкретни споразумения, по които работим, за да гарантираме това. Има добри варианти и солидни идеи как наистина да се укрепим“, публикува Зеленски в X.