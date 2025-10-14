САЩ са унищожили лодка с наркотрафиканти край бреговете на Венецуела

Американски удар по малък кораб край бреговете на Венецуела ликвидира шестима заподозрени наркотрафиканти, съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп в Truth Social.

"Разузнаването потвърди, че корабът е пренасял наркотици и е бил свързан с незаконни наркотерористични мрежи", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа.

Тръмп добави, че никой от участвалите в операцията американски войници не е пострадал.

Това е петият смъртоносен удар в Карибско море, като администрацията на Тръмп третира предполагаемите наркотрафиканти като незаконни бойци, които трябва да бъдат посрещнати с военна сила, посочва Асошиейтед прес.

Чувството на безсилие срещу действията на администрацията на Тръмп се засилва сред конгресмените и от двете партии, отбелязва АП. Някои републиканци търсят повече информация от Белия дом за правната обосновка и подробностите за ударите. Демократите твърдят, че ударите нарушават американското и международното право.