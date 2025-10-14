САЩ ще могат да доставят на Украйна само от 20 до 50 ракети Tomahawk, което няма да окаже съществено влияние върху динамиката на военните действия и ситуацията на бойното поле. Това подчерта директорът на отбранителната програма в аналитичния център Center for a New American Security Стейси Пътиджън, пише Financial Times.

Според изданието, президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски във Вашингтон на 17 октомври, за да обсъдят как могат да принудят руския лидер да седне на масата за преговори, по-специално чрез възможността за доставка на ракети Tomahawk на Киев.

Киев се готви за доставка на ракетите Tomahawk, които няма да може да изстрелва, пише The Telegraph.

Въпреки че ракетите с голям обсег могат да допълнят собствените ударни дронове и крилати ракети на Украйна с голям обсег "в големи комплексни залпове с по-голям ефект“, те "все пак ще бъдат много ограничена възможност... определено недостатъчна, за да се осигурят продължителни дълбоки удари по Русия“, допълва Стейси Пътиджън.

Бившият служител на Пентагона, а сега сътрудник на аналитичния център "Център за стратегически и международни изследвания“ Марк Кансиан посочва, че САЩ разполагат с общо 4150 ракети Tomahawk.

Въпреки това през 2022 г. Пентагонът е закупил само 200 ракети и вече е изразходвал над 120. В същото време Министерството на войната на САЩ е поискало финансиране само за 57 допълнителни Tomahawk в бюджета си за 2026 г.

Според изданието Пентагонът е отказал да коментира колко ракети има на разположение.

По-рано беше съобщено, че в САЩ е представена нова наземна пускова установка X-MAV за крилати ракети Tomahawk, която може да носи четири единици оръжие едновременно. Новината е разработена от компанията Oshkosh Defense.