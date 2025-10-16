САЩ подготвят отговор на китайското господство в технологиите

Съединените щати планират да променят подхода си към икономическото управление, като увеличат участието на правителството в стратегически сектори, ход, който би трябвало да намали зависимостта от Китай и да засили вътрешното производство, се съобщава в публикация на The New York Times.

Администрацията на Доналд Тръмп обяви намерението си значително да увеличи дела на щата в американски компании, опериращи в критични сектори.

Целта е да се намали зависимостта от Китай и да се възстанови контролът върху глобалните вериги за доставки на редкоземни минерали и технологии.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесант заяви пред CNBC, че доминацията на Китай в тази област изисква Вашингтон да има „по-напориста индустриална политика“.

Според него новата стратегия включва активна държавна намеса в секторите на отбраната, минното дело и производството на микрочипове.

„Когато имате работа с непазарна икономика като китайската, трябва да прилагате индустриална политика“, подчерта Бесент.

Държавата се завръща към икономиката

Политиката бележи отклонение от традиционния модел на свободния пазар, който Съединените щати следват от десетилетия. Като част от обновената политика правителството вече е придобило дялове в US Steel, Intel, Trilogy Metals и MP Materials, компания за добив на редкоземни метали.

Президентът Тръмп също така нареди да се ограничат приходите на Nvidia и AMD от сделки с Китай и да се създаде стратегически минерален резерв съвместно с финансови институции, включително JPMorgan Chase.Бесент заяви, че правителството е определило седем приоритетни сектора, в които възнамерява да затегне контрола, включително сектора на отбраната. Той отбеляза, че американските военни компании трябва да инвестират повече в иновации, а не в обратно изкупуване на акции.

„Нашите отбранителни компании са ужасно изостанали по отношение на доставките“, каза той, подчертавайки необходимостта от използване на механизми за „минимални цени“ и „предварителни поръчки“ за стабилизиране на производствените вериги.

Ескалация с Китай

Икономическият натиск е свързан с решението на Пекин да въведе система за лицензиране на износа на стоки, съдържащи редкоземни материали и технологии. Тези ограничения, които влизат в сила по-късно тази година, на практика блокират доставките на суровини за западните компании.

В отговор Тръмп заплаши да наложи 100% мита върху китайски стоки, считано от 1 ноември, и отмени планирана среща със Си Дзинпин. По-късно, след реакцията на пазара, той призна възможността за преговори.

„Когато получаваме съобщения като тази седмица от Китай относно редкоземните минерали, трябва да бъдем самодостатъчни или да разчитаме на съюзници“, отбеляза Бесент.

Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър нарече китайските правила „инструмент за икономически натиск“ и обвини Пекин в нарушаване на търговското примирие.

САЩ също наложиха санкции на китайски кораби, което накара Китай да отвърне с подобни санкции. Въпреки напрежението, страните биха могли да се срещнат в Южна Корея още този месец.