Историята за нещастния плъх, паднал в мокър бетон в Чикаго, е опровергана

Като забележителност, дупката с формата на гризач на тротоара в Чикаго вероятно не е най-доброто, което САЩ може да предложи. Въпреки това, поклонници от цялата страна дойдоха да посетят тази белег на скромната улица в Роско Вилидж, оставяйки малки подаръци и монети в пукнатината, наречена с любов „Плъхова дупка”. През 2024 г. жителите на Чикаго гласуваха да кръстят официално формата „Splatatouille”, пише The Telegraph.

Сега обаче учените казват, че това име може да е неправилно и че легендата зад него – историята за нещастен плъх, паднал в мокър бетон – не е вярна.

Анализът на формата от екип от учени разкри, че вероятно е причинена от катерица, а не от плъх.

Учените сега смятат, че сива катерица е паднала от клон на дърво или е преценила погрешно скока си и е паднала на земята. Те предлагат да я прекръстят на „Windy City Sidewalk Squirrel“ (Катерицата от тротоара на Ветровития град).

Хората се нареждаха на опашка, за да видят вдлъбнатината от мъртвия гризач през 2024 г., която се смята, че е украсявала тротоара в продължение на три десетилетия.

Очертанието се превърна във вирусен интернет мем, преди властите да премахнат парчето бетон и да го транспортират до сградата на кметството.

Учените вече са анализирали „забележителния съвременен отпечатък на цялото тяло“, за да се опитат да определят за първи път какъв вид животно го е причинил.

„Чикагската плъхова дупка“ е кръстена така въз основа на предположението, че първоначалният автор на отпечатъка е бил нещастен кафяв плъх, вид, който е доста разпространен в градските центрове и е намерил смъртта си скоро след като е бил излят нов слой бетон на тротоара“, пишат авторите от Университета на Тенеси в Ноксвил и Колежа по остеопатична медицина на Нюйоркския технологичен институт.

Според авторите на проучването има известна валидност в твърдението, че отпечатъкът е причинен от паднала плъх, тъй като животното е често срещано в Чикаго и отпечатъкът изглежда ясно като отпечатък от гризач.

„Въпреки това, никога не е било проведено проучване, за да се изключи възможността да е причинен от друго животно“, казват те.

Бяха взети мерки на ключови части от тялото, като ширина на опашката, дължина на краката и размер на пръстите, и бяха сравнени с различни вероятни животни, включително кафявата плъх, от музейни екземпляри.

Екипът първо изключи животни като змии, костенурки, птици и жаби въз основа на броя на крайниците и наличието на опашка. След това намериха 37 вида бозайници, за които е известно, че живеят в района на Чикаго.

След това беше направена по-нататъшна селекция въз основа на размер, рядкост, размер на опашката и липса на крила, което изключваше елените, бобрите, котките, кучетата, мармотите, койотите, дивите свине, къртиците и прилепите от списъка с възможни причини.

Учените анализираха дупката, като измериха ключови части от тялото.

„Splatatouille” също има пет пръста на задната си лапа и четири на предната, което е типично за гризачите. Кандидатите бяха сведени до кафява плъх, домашен мишок, сива катерица, катерица, мишка, бяла мишка, лисича катерица и летяща катерица.

Общо 25 снимки в интернет бяха анализирани за по-подробни данни, за да се сравни „Rat Hole” с кандидат-гризачите.

Компютърният анализ на измерванията изчисли, че има 98,67% вероятност животното, което е причинило прочутата дупка, да е катерица. По-конкретно, има 50,67% вероятност да е сива катерица и 48% вероятност да е лисича катерица.

Вероятността да е бил мишка е 1,33%, а вероятността да е бил плъх е нулева, сочи анализът.

„Нашите анализи не подкрепят хипотезата, че „Чикагската плъхова дупка“ е била направена от кафяв плъх“, пишат учените в рецензираното списание Biology Letters „Сравнително удължените предни крайници, трети пръст и задни лапи на екземпляра надхвърлят обхвата на измерванията, наблюдавани при кафявата плъх. Ето защо предлагаме екземплярът да бъде прекръстен на „Windy City Sidewalk Squirrel“ (Катерицата от тротоара на Ветровития град) – име, което по-добре отговаря на вероятния му произход и е по-съобразено с наличните доказателства."