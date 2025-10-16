Американци ще помагат на украинската армия с управлението на ракетите "Томахоук"

Съединените щати ще помагат на украинските въоръжени сили при изстрелването и управлението на крилатите ракети „Томахоук“ по цели в Русия, ако президентът Доналд Тръмп одобри прехвърлянето на този вид далекобойни оръжия на Киев, съобщи Financial Times (FT), позовавайки се на високопоставен западен военен служител.

„Това ще елиминира необходимостта от обширно обучение на украинските войски и ще позволи на САЩ да запазят контрола върху насочването и други въпроси“, казал източникът пред изданието. Той е уверил, че ако доставката бъде одобрена, ракетите могат да бъдат прехвърлени на Украйна „сравнително бързо“.

Вашингтон би могъл да предостави на Киев от 20 до 50 от тях, според Стейси Петиджон, директор на програмата за отбрана в Центъра за нова американска сигурност (CNAS). Бившият служител на Пентагона Марк Кансиан обаче смята, че САЩ са готови да се разделят със „стотици“ ракети. Според неговите изчисления, американският арсенал е приблизително 4150 такива ракети. Доналд Тръмп донякъде потвърди това, твърдейки, че САЩ имат „много „Томахоук“. Ограниченият брой наземни пускови установки обаче може да бъде ограничение, според базирания във Виена военен анализатор Франц-Стефан Гади.

Високопоставен служител на НАТО е заявил пред FT, че отговорът на Москва на ударите с „Томахоук“ вероятно ще бъде „безотговорна реторика“, включително „дрънкане с ядрени оръжия“. Освен това, каза той, руската армия ще засили атаките по фронта и ще предприеме „няколко по-големи удара“ срещу Украйна. „Но не мисля, че има някакъв много специфичен отговор, който руснаците биха могли да предприемат тук, който наистина би бил неочакван“, добавил служителят.

Според него, прехвърлянето на „Томахоук“ на украинските въоръжени сили няма да промени хода на военните операции, но ракетите ще „допълнят това, което Украйна вече е постигнала“ с дроновете.

„Томахоук“ обикновено се изстрелват от кораби или подводници, но могат да се използват и от суша. Украйна вероятно ще избере този вариант. Това би изисквало пусковите установки Typhon на американската армия или системите за далечен огън на морската пехота – последните са по-леснодостъпни, тъй като вече не се използват.

Ракетите ще позволят на Киев по-точно да поразява руски военни и енергийни съоръжения извън обсега на настоящите си оръжия и да избягва руските противовъздушни системи, които прихващат част от украинските дронове.