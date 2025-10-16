Тревога в Балтийско море: Шведските военни са открили руска подводница в пролива Категат

Шведските военни потвърдиха в четвъртък, че следят руска подводница в Балтийско море. Смята се, че военната подводница, идентифицирана като тип Кило, е влязла в района през пролива Болшой Белт и по-късно е била открита в пролива Категат, съобщава Newsweek.

Шведските въоръжени сили са в повишена бойна готовност, след като откриха руска подводница в международните води на Балтийско море, се казва в изявление на шведския флот.

Съобщава се, че руската военна подводница е влязла в района през пролива Болшой Белт, един от морските пътища, свързващи Северно море с Балтийско море, а по-късно е била забелязана в пролива Категат, между Швеция и Дания.

„Постоянно наблюдаваме движенията в Балтийско море и можем да потвърдим наличието на чуждестранна подводница, която отговаря на характеристиките на кораб тип „Кило“, цитират местни издания шведски представители.

Според предварителна информация, наблюдаваната подводница е многофункционален дизел-електрически модел от типа Kilo, според класификацията на НАТО.

Тези подводници са известни с изключително ниските си нива на шум, като експертите ги наричат „черните дупки на океана“.

Подводниците от клас „Кило“ могат да изпълняват разузнавателни, патрулни и атакуващи мисии, оборудвани са с торпеда и противокорабни ракети. Те имат автономност на плаване до 45 дни и могат да плават на дълбочина над 300 метра.

Подобен военноморски инцидент край бреговете на Франция

Западни военни източници припомнят, че подводница от същия тип, „Новоросийск“, наскоро е била наблюдавана да изплува край бреговете на Франция, преди да бъде теглена към Северно море, а по-късно и към Датските проливи.

Епизодът породи допълнителни опасения сред държавите-членки на НАТО, особено в контекста на засилената военноморска активност на Русия в Балтийско море, район, считан за съществен за енергийната и военна сигурност на Северна Европа.

Инцидентът се случва на фона на нарастващото напрежение между Русия и скандинавските държави, след като Швеция се присъедини към НАТО през март 2024 г. Северноатлантическият алианс наскоро обяви, че ще засили военноморското и въздушното си присъствие в региона, особено близо до балтийското крайбрежие.

„Изправени сме пред нова реалност в областта на сигурността в Северна Европа. Постоянното наблюдение на руските военноморски дейности вече е стратегически приоритет“, казаха шведски военни източници пред Dagens Nyheter.