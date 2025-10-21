Русия откри тайно оръжие за противодействие на украинските дронове

Безпилотните летателни системи добавиха още едно ниво на сложност към наземните операции в Украйна. Всяка минута и час, докато са на бойното поле, украинските и руските пехотинци и танкови екипажи гледат към небето, ослушвайки се за ужасния бръмчащ шум, който подсказва, че дрон е на лов, пише The National Interest.

Противодействието с дронове варира по ефективност. И дори когато кинетичните или електронните противодействия работят, това може да не е достатъчно, тъй като и двете страни използват стотици безпилотни летателни системи ежедневно, преследвайки вражески войски, поразявайки ключови военни и инфраструктурни цели или разузнавайки бойното поле. Така че двете сили често трябва да прибягват до по-стари, по-традиционни методи, за да прикрият движенията си.

Дъжд и мъгла

Като начин за противодействие на украинските безпилотни летателни системи, руските военни използват неблагоприятните метеорологични условия , за да прикрият атаките си.

„Руските сили изглежда извършват по-големи механизирани атаки по време на дъждовно и мъгливо време, което усложнява украинските операции с дронове“, оцени Институтът за изследване на войната в скорошна разузнавателна актуализация.

Трик, стар колкото войната, а именно използването на метеорологичните условия за маскиране на движенията на военните сили, може да бъде много ефективен. Руската армия има дълга и успешна история в използването на измама, или Маскировка , за постигане на целите си.

Украинските военни използват безпилотни летателни системи с голям ефект, за да откриват и нанасят удари по струпванията на руска бронетанкова техника и техника. Обикновено, преди да предприемат механизирана атака срещу украинските позиции, руските сили събират наличните средства, включително основни бойни танкове, бойни машини на пехотата, бронетранспортьори, тактически камиони и артилерийски оръдия.

Последните големи руски механизирани атаки съвпаднаха с неблагоприятни метеорологични условия, включително обилни валежи и мъгла.

Опит за комбинирани операции с въоръжение

В допълнение към това, че разчитат на неблагоприятни метеорологични условия, за да прикрият големи механизирани атаки, руските сили отново се опитват да провеждат комбинирани операции с въоръжени сили.

„Руските сили може също да се върнат към провеждането на механизирани атаки в райони, където руската пехота се затруднява да напредне“, добави Институтът за изследване на войната в своята оценка.

Украинските сили водят отбранителна кампания, създавайки укрепени опорни пунктове, където е възможно. Пехотните атаки не са благоприятни за превземане на силно укрепени позиции, както руските сили установяват. Затова руските военни отново се опитват да провеждат ограничени комбинирани офанзиви с въоръжение, за да увеличат максимално шансовете си за успех, особено в зоната на операциите в Донбас.

Комбинираните войскови операции се опитват да комбинират различни видове войски, като пехота, бойни инженери, артилерия, военновъздушни сили, бронетанкови машини и дронове, в един удар, за да пробият отбраната на противника. Използвани ефективно, комбинираните войскови операции са много трудни за защита.

„Тези части може да се върнат към провеждането на механизирани атаки пред лицето на по-предизвикателните украински отбранителни позиции близо до Шахов или евентуално след като руските сили преценят, че украинската отбрана е изтощена след седмици на руски пехотни атаки“, оцени Институтът за изследване на войната.

Въпреки измамните трикове и актуализираната тактика, руските сили продължават да понасят тежки жертви ежедневно в замяна на ограничен напредък на място.

За автора: Ставрос Атламазоглу

Ставрос Атламазоглу е опитен журналист по въпросите на отбраната, специализиран в специални операции , и ветеран от гръцката армия (национална служба в 575-ти батальон на морската пехота и щаба на армията). Той е бакалавър от университета „Джонс Хопкинс“ и магистър от Училището за напреднали международни изследвания „Джонс Хопкинс“ (SAIS).