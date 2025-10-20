Защо Донбас е толкова стратегически важен за Русия?

Анализ на Майк Екел, публикуван в Радио Свободна Европа

По време на напрегната среща в Белия дом с украинския президент Володимир Зеленски, американският президент Доналд Тръмп натисна лидера на Украйна, като му каза, че вероятно ще трябва да се откаже от части от украинска територия, за да сложи край на войната с Русия, пише Радио Свободна Европа.

„Смятаме, че те просто трябва да спрат на линиите, на които се намират, на бойните линии,“ заяви Тръмп пред репортери на борда на Air Force One два дни по-късно. „Останалото е много трудно за преговори, ако ще се казва, ‘ти взимаш това, ние взимаме онова.’“

Президентът добави: „Нека бъде така, както е сега. Вече мисля, че 78 процента от земята е вече заета от Русия. Оставете я така, както е сега. Те могат… да преговарят нещо по-късно.“ Той визира главно земи в източната и югоизточната част на Украйна, известни като Донбас.

Миналата пролет Зеленски подкрепи призива на Тръмп за примирие, което временно да остави Русия в контрол над част от Донбас и други региони. Но за огромното мнозинство украинци да се откажат от Донбас или други територии е неприемливо.

„Ние няма да напуснем Донбас. Не можем да го направим,“ каза Зеленски през август.

Въпреки че Белият дом може би променя позицията си относно украинските територии, Кремъл остава непреклонен. Донбас остава централен за политическите и военни приоритети на Путин, като целият регион е белязан от дългата, 1 100-километрова фронтова линия. За Москва значението му – икономическо, културно и историческо – се простира с десетилетия, ако не и векове назад.

Регионът е индустриалното сърце на Украйна – с въглищни мини, металургични заводи, пристанища и железопътни връзки. След разпадането на СССР Донбас започва бавно да се влошава, с остаряла инфраструктура и липса на инвестиции, но остава стратегически важен за Русия.

Руски сили окупират ключови градове като Мариупол, Северодонецк и Бахмут, изграждайки „фортова линия“ от укрепления. За Русия преминаването на тази линия би позволило бързо напредване към целия Донбас.

Историческите претенции на Кремъл към Донбас се коренят в 18-ти век и концепцията „Новоросия“, възприета от руски националисти и по-късно от Путин. В региона е заселено етническо руско население, но украинската идентичност остава доминираща.

Русия използва тези исторически и етнически аргументи, за да оправдае войната, твърдейки за „геноцид“ срещу руското население в Донбас – твърдения, които остават спорни и оспорвани от международната общност.