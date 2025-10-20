Захарова: Русия се нуждае от фундаментално решение на конфликта в Украйна

Още по темата: Захарова: Киев не крие подготовката си за нови терористични атаки срещу Русия 15.10.2025 13:10

Обсъдихме коренните причини

Разрешаването на конфликта в Украйна трябва да бъде фундаментално и да гарантира мир. Това каза говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за руската информационна агенция.

„Обсъдихме коренните причини за конфликта не за да го удължим, а именно за да може това решение да бъде фундаментално, дългосрочно и да гарантира мир.Този ​​път, за който говориха и президентът на страната ни Владимир Путин, и министърът на външните работи Сергей Лавров, и руското ръководство като цяло, е това, което ние декларирахме и върху което се фокусираме“, подчерта Захарова.

„Следваме път, който винаги, през всички тези години, е бил свързан с желанието за мирно уреждане“, отбеляза Захарова. Тя припомни, че „това бяха Минските споразумения и това беше старателна работа за предлагане на различни наистина ефективни формули, сценарии и възможности“.